Covid-19 : Decathlon lance la production de son «masque sportif»

Ce masque lavable, filtrant et respirant représente un espoir pour les gérants de salles de sport, fermées depuis six mois. D'autres industriels se sont positionnés sur le marché.

Une lueur d'espoir pour les salles de sport ? La course aux masques adaptés à l'activité physique est bel et bien lancée en France. Le 13 février dernier, Decathlon a obtenu l'autorisation officielle de l'Association française de normalisation (Afnor) pour démarrer la production de son masque barrière dédié à la pratique sportive en milieu couvert. Le référentiel de l'Afnor coche toutes les cases du prototype du géant français du matériel de sport.

Sportslab, le centre de recherche et développement de l'entreprise nordiste, travaille depuis juin dernier à la réalisation de ce masque lavable «grand public», filtrant et respirant de catégorie 1. Des élastiques et des boucles de réglage permettront un maintien optimal du masque, conçu à partir de plusieurs tissus en polyester, et plusieurs tailles seront proposées. Sa commercialisation est espérée avant la fin du mois de mars prochain, selon un communiqué.

Dès l'été 2020, la ministre du Sport Roxana Maracineanu avait lancé le développement du projet de «masque sportif labellisé» et agrée par l'Afnor. Le masque est attendu avec impatience par de nombreux gérants de salles de sport, fermées depuis six mois. Selon l'étude ComCor de décembre dernier, ces lieux sont associés à un «risque augmenté» de propagation du Covid-19.

Le ministère se veut toutefois prudent sur la question. La commercialisation du masque ne garantissant «pas une ouverture de facto des salles de sport». Car les décisions d'assouplissements et restrictions sanitaires sont guidées par la Haute autorité de Santé et le ministère de la Santé, en fonction de l'évolution de l'épidémie.

Les premiers masques de sport signés Salomon

Dix autres industriels se sont également positionnés sur le marché du «masque sportif». Les premiers masques disponibles pour les sportifs en France seront signés Salomon. Depuis dix mois, la marque haut-savoyarde d'équipement sportif, associée à l'entreprise de textile Chamatex, a développé deux types de masques, certifiés Afnor.

La production de ces masques «Made in France», dotés d'une cage de respiration, a été lancée début février à Tarare (Rhône). Près de 10.000 pièces devaient être produites dans un premier temps et seront principalement destinées aux sportifs de haut niveau. Ces masques sont commercialisés dès ce lundi 15 février au prix de 18 euros pour la version de course «classique» et 40 euros pour la pratique des sports d'hiver. Pour l'heure, ils peuvent être lavés jusqu'à vingt fois à soixante degrés. La marque espère obtenir une homologation pour une cinquantaine d'utilisations.