Cours du bitcoin : quel sort pour la reine des cryptomonnaies en 2024 ?

(Crédits photo: © rybindmitriy - stock.adobe.com)

La valeur du bitcoin pourrait-elle grimper au cours de cette année 2024 ? Selon certains professionnels du secteur de l'investissement dans les crypto-actifs, plusieurs voyants sont au vert.

Vous envisagez d'investir une partie de votre argent dans les cryptomonnaies ? Très médiatisés, ces supports d'investissement n'en restent pas moins risqués et volatiles. Plusieurs professionnels du secteur s'accordent néanmoins à dire que plusieurs facteurs positifs pourraient faire flamber le cours du bitcoin, la plus célèbre des cryptomonnaies. Pourquoi, et à quelle évolution faut-il s'attendre au cours de l'année 2024 ?

Le bitcoin, un placement très spéculatif

Plus de 40 000 dollars : depuis le 4 janvier 2024, le cours du bitcoin est resté au-dessus de ce seuil, après une année 2023 où il a affiché une forte évolution, à hauteur de +160 %. Mais cela n'a pas toujours été le cas. En effet, le bitcoin, comme d'autres cryptomonnaies, est marqué par sa grande volatilité. Son cours avait ainsi chuté à 16 500 dollars en décembre 2023, après un pic à 64 000 dollars en novembre 2021.

Dans un entretien accordé au site d'information financière MoneyVox , Pierre-Yves Dittlot, fondateur de Ledgity, la première plateforme crypto patrimoniale, s'accorde à dire que "Le bitcoin reste un actif volatile", mais dont la valeur à plus long terme a tout de même évolué positivement : "si on regarde en 2019, il était à 4 000 dollars". Dès lors, rien d'étonnant à ce que le bitcoin fasse parler de lui, et attire de nombreux investisseurs, notamment lorsqu'ils recherchent un placement très spéculatif, avec pour contrepartie un niveau de risque très élevé.

Un marché des crypto-actifs qui se structure et qui gagne en transparence

Si le bitcoin est souvent considéré comme "la reine des cryptomonnaies", il existe également de nombreux autres crypo-actifs, à l'image de l'Ethereum ou du Tether. Un marché qui a parfois une mauvaise image auprès du grand public, non seulement à cause de sa grande volatilité, mais également pour d'autres raisons : l'effondrement de la cryptomonnaie Terra en 2022, la faillite de la 3e place d'échange de cryptomonnaies, FTX, ainsi que certaines escroqueries.

Stéphane Van Huffel, conseil en gestion de patrimoine et directeur général de Netinvestissement, nuance néanmoins cette analyse : "il peut y avoir des escrocs dans ce milieu, comme dans celui de la finance traditionnelle. […] C'est comme si, parce qu'il y avait eu Bernard Madoff, il ne fallait plus jamais investir en bourse, en actions ou en obligations. Il faut juste se montrer prudent".

Le marché des cryptoactifs tend d'ailleurs à se structurer et à afficher de plus en plus de transparence, notamment pour rassurer les investisseurs potentiels. En 2024, un nouveau règlement européen sur les marchés de cryptoactifs, abrégé "MiCA", va permettre d'harmoniser la réglementation de ce secteur au niveau européen.

Pourquoi le cours du bitcoin pourrait flamber en 2024 ?

Certains grands acteurs du monde de la finance, à l'image de Goldman Sachs ou de JP Morgan, souhaitent développer des ETF bitcoin, c'est-à-dire des produits dérivés dont l'évolution serait basée sur le cours du bitcoin. Des produits que certains, dont Mickaël Hilbé, co-fondateur du site Mon-Placement.fr, espèrent voir arriver sous la forme d'unités de compte (UC) afin de pouvoir les intégrer à un compte-titres, voire même à une assurance-vie.

Un autre facteur pourrait aussi permettre d'influencer positivement le cours du bitcoin : le "halving" qui aura lieu en avril 2024. Le principe ? "la récompense en bitcoin décernée lors du minage de chaque bloc est divisée par deux" explique le site cryptoast.fr. L'objectif ? Eviter une trop forte inflation, en réduisant le nombre de bitcoins produits. Plus rare, le bitcoin pourrait donc devenir plus cher, d'autant plus que son nombre est limité 21 millions, comme en témoigne Yves Choueifaty, président-fondateur de la société de gestion d'actifs Tobam : "On compare souvent le bitcoin à l'or, je préfère le comparer à un tableau de Picasso, car contrairement à l'or, il n'y a qu'un nombre limité de bitcoins".