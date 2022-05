Conversion au bioéthanol : voici les régions qui aident les automobilistes à s’équiper d’un boîtier

Le bioéthanol est un carburant moins polluant et surtout beaucoup moins cher. (Andreas160578 / Pixabay)

Plusieurs régions proposent aux automobilistes des aides pour s'équiper d'un boîtier bioéthanol. Elles peuvent aller de 400 à 550 euros selon le territoire et sont soumises à certaines conditions.

Comment lutter contre la hausse des prix des carburants ? Pourquoi ne pas se convertir au bioéthanol ? En adaptant son véhicule avec l'installation d'un boîtier bioéthanol, on peut profiter d'un carburant moins polluant et surtout beaucoup moins cher. Dans un de ses reportages, TF1 prend les prix des carburants d'une station des Hauts-de-France. Un litre de sans-plomb 95 coûte 1,843 euro, un litre de gazole 1,865 euro, quant à celui d'éthanol, il ne coûte que 0,759 euro, donc plus d'un euro moins cher.

Une aide 500 euros prochainement en Ile-de-France

Valérie Pécresse l'a annoncé dans Le Parisien , dimanche 15 mai, la région Ile-de-France qu'elle dirige va mettre en place une aide forfaitaire de 500 euros pour tous les Franciliens souhaitant faire basculer leur véhicule essence au bioéthanol. D'autres régions ont également mis en place des aides pour pousser les automobilistes à s'équiper.

Dans les Hauts-de-France, l'aide financière qui a été mise en place en 2019, peut aller jusqu'à 400 euros, souligne TF1 . Pour la percevoir, le revenu fiscal de référence doit être en dessous de 28 200 euros par an pour une personne seule. Le coût moyen d'une installation d'un boîtier bioéthanol est de 1 000 euros. Ce qui permet de rentabiliser très vite le dispositif.

Particuliers et entreprises

Dans la région Grand-Est, l'aide est plus conséquente. Les automobilistes peuvent obtenir 550 euros pour l'installation d'un boîtier. Une aide incitative. Conséquence : la demande explose chez les garagistes. Dans cette région, l'aide ne peut profiter qu'aux particuliers ayant un véhicule de plus de quatre ans.



En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Chèque Transition Bioéthanol est passé en mars dernier à 500 euros, contre 250 euros auparavant. Ceci dans la limite du financement de la moitié du tarif de la fourniture et de la pose du boîtier. Mais l'aide est ouverte aux entreprises, associations et indépendants. Les habitants de la métropole niçoise peuvent obtenir 300 euros. Des villes ont effectivement fait le choix de proposer une aide à la conversion comme La Tour du Pin (Isère), de Libourne (Gironde), de Dammarie-les-Lys et Montereau (Seine-et-Marne).