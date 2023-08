Consommation : pourquoi les ventes de bière chutent cet été en France ?

Les Français ont moins consommé de bières que l'été dernier à cause du prix qui ont fortement augmenté et une météo pluvieuse, selon des données relevées entre le 17 et le 23 juillet. (illustration) (MANFREDRICHTER / PIXABAY)

Des prix toujours en hausse et une météo capricieuse auront eu raison des ventes de bières sur la semaine du 17 au 23 juillet. Sur cette période, ce type de boisson a connu une baisse de 9,1 % des ventes en volume par rapport à l'année précédente.

La consommation de bière en France a subi une baisse significative de 9,1 % en volume sur un an dans les grandes surfaces pour la semaine du 17 au 23 juillet, selon les données de l'institut Circana. Cette diminution est attribuée à l'augmentation continue des prix et à des conditions météorologiques peu favorables, rapportent nos confrères de BFMTV vendredi 4 août. La baisse dans la catégorie « bières et cidres » s'est même accentuée à 13,7 % entre le 10 et le 16 juillet.

Cependant, l'impact négatif sur les ventes en magasin a été partiellement compensé par une forte hausse des prix des bières. Ils ont grimpé de 10,9 % en juillet par rapport à l'année précédente, selon les données de Nielsen. Ainsi, le chiffre d'affaires du secteur des bières a enregistré une croissance de 2,9 % au cours de la troisième semaine de juillet. Les analyses portant sur les huit dernières semaines ont révélé une baisse de 5,3% des ventes de bières en volume sur un an mais une hausse de 3,5 % en valeur.

L'inflation et une météo peu clémente

Plusieurs facteurs expliquent cette tendance à la baisse des ventes de bières en volume ces derniers mois. Outre l'inflation, qui contraint les ménages à adapter leurs dépenses et à privilégier les produits essentiels, les conditions météorologiques pluvieuses récentes n'ont pas favorisé la consommation de bières même en cette période propice à cette boisson.

Ce n'est pas seulement le secteur des bières qui a été affecté par les variations climatiques. D'autres produits sensibles aux aléas météorologiques, comme les boissons rafraîchissantes sans alcool, les eaux, les jus de fruits frais, les surgelés, les glaces, les produits solaires et les salades de fruits, ont également enregistré des baisses significatives de leurs ventes en volume et en valeur.