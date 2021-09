Consommation : les Français ne croient pas aux promesses écologiques des industriels

Une large majorité juge que les entreprises ne sont pas suffisamment impliquées dans les enjeux écologiques, sociaux et sociétaux.

Des Français sensibles aux enjeux environnementaux et sociaux dans leurs choix de consommation, mais critiques envers les efforts des entreprises dans ces domaines. C'est ce qui ressort du Baromètre de l'engagement des entreprises, réalisé par l'ObSoCo (Observatoire Société & Consommation) et Trusteam Finance, dévoilé mardi 7 septembre.

Les sondés sont en effet une majorité à affirmer que l'impact environnemental (62%) et social et sociétal (52%) est un critère d'achat important entre des produits concurrents. Si le prix reste, de loin, le premier critère de choix, près d'un quart des personnes interrogées (24 %) indique avoir renoncé à un achat au cours des 12 derniers mois en raison d'une insuffisance de la marque ou de l'enseigne sur le plan environnemental, social ou sociétal.

La transition environnementale, un défi de longue haleine

Et à en croire ce sondage, effectué auprès d'un échantillon de 2.000 personnes représentatif de la population de France métropolitaine âgée de 18 à 75 ans, les Français sont cependant sévères vis-à-vis des efforts entrepris par les sociétés. Ils sont en effet environ sept sur dix à juger qu'elles ne sont pas suffisamment impliquées dans la réponse à la crise écologique et dans les grandes questions sociales et sociétales de notre époque (discriminations, pauvreté, équilibre territorial...).

Soupçon de «greenwashing» et de «social washing»

Plus de huit sur dix (84%) sont même incapables de citer spontanément la moindre entreprise particulièrement engagée. Ils sont malgré tout plus nombreux à observer une évolution positive sur ces sujets : 21% estiment que l'engagement des entreprises a eu tendance à progresser au cours des 12 derniers mois, contre 13 % à penser qu'il a reculé.

Les campagnes de communication des entreprises autour de ces problématiques sont par ailleurs jugées peu crédibles par les consommateurs. En effet, 68% sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle «les engagements des entreprises en faveur du bien commun (respect de l'environnement, lutte contre le gaspillage, les discriminations ou en faveur du pouvoir d'achat...) ont pour seul objectif d'améliorer leur image».

La consommation des ménages diminue de 2,2% en juillet, selon l'Insee

Le baromètre montre également que la méfiance est plus importante entourant les grandes entreprises. Lorsqu'elles mettent en avant des actions en vue de réduire l'impact environnemental et sociétal de ses produits, une majorité de sondés (56%) disent considérer qu'il ne s'agit que «de belles paroles et que rien de significatif n'a changé en réalité». Une proportion qui tombe à 39% dans le cas d'une petite ou d'une moyenne entreprise.