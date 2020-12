Confinement : 3 erreurs que font les Français avec leur épargne

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les confinements successifs ne sont pas sans conséquences sur les finances personnelles des Français. Si certains d'entre eux ont du mal à boucler les fins de mois avec des frais supplémentaires (pas de cantine pour les enfants par exemple) et des revenus en chute libre, d'autres conservent des revenus identiques ou presque et mettent de côté tous les mois des centaines d'euros qui d'ordinaire servent à financer les postes de dépense sortie/loisirs/vacances qui sont aujourd'hui impossibles à maintenir. Ainsi, c'est plus de 75 milliards d'euros qui ont été épargné depuis le 1er confinement en mars dernier. Selon l'INSEE, le taux d'épargne des ménages français devrait atteindre 20,3 % de leur revenu disponible en 2020. Un record depuis 1978 !

Pour ne pas « gâcher » le potentiel de cette épargne, fruit d'un sacrifice inédit, nous revenons sur les trois erreurs majeures à éviter et nos explications pour booster le rendement de ces liquidités dues à la crise sanitaire actuelle.

Conserver son argent sur son compte courant

D'après l'étude publiée en octobre 2020 du conseil d'analyse économique (CAE) intitulée « Dynamiques de consommation dans la crise : les enseignements en temps réel des données bancaires », le surcroît d'épargne s'est surtout « matérialisé par une augmentation des soldes des comptes courants ». Autrement dit, les Français n'ont rien fait de cette épargne forcée, se contentant de la conserver sur leur compte courant.

C'est évidemment une grossière erreur pour deux raisons. D'abord, le rendement de tel compte est bien évidemment nul. Un compte courant n'est généralement pas rémunéré. Il coûte même si l'on prend en compte l'inflation. La somme de 100€ déposée sur votre compte courant en mars 2020 ne vous permettra pas forcément d'acheter en mars 2021 ce à quoi vous pouviez prétendre un an auparavant.

Ensuite, le principal atout du compte courant, c'est sa liquidité totale. Or, le contexte actuel de crise sanitaire ne pousse pas à dépenser. D'ailleurs, selon une étude de l'observatoire Cetelem publiée en novembre 2020, « 78 % des Européens font attention à leurs dépenses en privilégiant l'épargne ». Il est donc peu pertinent de garder son argent sur un compte courant prêt à être dépensé quand des solutions d'épargne, plus rémunératrices, peuvent être mises en place.

Remplir uniquement son livret bancaire

Les Français ont également massivement rempli leur compte sur livret. Le livret phare de l'épargne réglementée, le livret A, a enregistré un record de collecte en 2020 avec une collecte nette de 25,76 milliards d'euros de janvier 2020 à septembre 2020. Rappelons pourtant que le rendement de ces enveloppes affiche un taux de 0,50 %, pas assez élevé pour gommer l'inflation.

Il serait plus judicieux d'investir son épargne sur un contrat d'assurance-vie, pourtant frappé par un phénomène de décollecte massif cette année (débuté en mars 2020). Le fonds euros est lui aussi garanti en capital et rapporte souvent bien plus que le rendement anémique du livret A, même lorsque l'on prend en compte la fiscalité. D'ailleurs, placer ses sous sur un contrat d'assurance-vie peut être l'occasion de ne pas se cantonner aux seuls placements à capital garanti qui rapportent aujourd'hui très peu et de se positionner sur des actifs certes plus risqués mais aussi potentiellement bien plus rémunérateurs via les supports en unités de compte de son assurance-vie tels que des actifs immobiliers au travers de SCPI par exemple ou bien des actions.

Ne pas investir en Bourse

Les marchés boursiers ne sont généralement pas privilégiés par les particuliers français. On constate tout de même une légère augmentation pour l'investissement en Bourse. Quelques 150 000 investisseurs ont fait leur entrée en Bourse lors du premier confinement comme le révèle une étude de l'AMF d'avril 2020 sur le comportement des particuliers en Bourse. Mais les sommes ainsi investies, de l'ordre de 3,5 milliards d'euros, représentent peu de chose comparé au trésor de guerre du Covid. Pourtant, les actions restent, sur le long terme, la classe d'actifs la plus performante. Elles rapportent en moyenne chaque année 8,3 % sur 30 ans et 13,7 % sur 40 ans selon une étude l'Institut de l'épargne immobilière et foncière (IEIF) à fin 2018.

Peut-être les Français incités au patriotisme économique par Bruno Le Maire lors du lancement du fonds de placement à risque BPIFrance Entreprises 1 iront-ils lorgner du côté du private equity pour soutenir les petites et moyennes entreprises françaises ? Rien n'est moins sûr quand on connaît l'aversion au risque des Français. Pourtant, la performance du capital-investissement français à fin 2019 est de 10,4 % net par an depuis 1987 selon France Invest.