Compteur Linky : ceux qui refusent l'installation devront payer 64 euros par an dès 2025

Les personnes qui ne sont pas équipés d'un compteur Linky devront payer 64 euros par an dès 2025. (illustration) (NG)

Si vous vous opposez à l'installation d'un compteur Linky chez vous, vous devrez payer une surfacturation dès 2025. Un habitant de Toulouse a en effet reçu fin juillet un courrier d'Enedis pour l'avertir de la mise en place de cette mesure. « À partir de mi 2025, si votre logement est toujours équipé d’un compteur ancienne génération, vous serez systématiquement facturé de frais de relève » , indique le gestionnaire du réseau électrique dans ce document relayé par France 3 Occitanie .

Une facture de 64 euros par an

Cet utilisateur prend soin d'envoyer lui-même ces relevés de consommation à la société. Pour l'instant, cette démarche lui permet de ne pas être facturé. Jusqu'à la fin de l'année 2024, Enedis ne fait payer que les clients « muets » , c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de compteur nouvelle génération et qui ne fournissent pas le relevé de leur compteur au moins une fois dans l'année.

Mais dans quelques mois, la réglementation va se durcir encore un peu plus. « Cette facturation s’appliquera y compris en cas de transmission de vos index de consommation par vos soins » , précise en effet Enedis. La note s'élèvera à 5,33 euros par mois, soit environ 64 euros par an. « Une forme de chantage pour m’imposer votre compteur « super surveillant » » , a répondu le Toulousain dans un courrier adressé au gestionnaire. L'homme a prévu de se rapprocher d'un avocat et des associations de consommateurs pour se faire entendre.