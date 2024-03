Complémentaires santé : pourquoi les garanties de votre mutuelle pourraient diminuer

France Assureurs souhaite diminuer l'étendue de sa couverture comprise dans les contrats dits responsables, qui, selon le ministère de la Santé, représentent 95 % du marché. (Fernandozhiminaicela / Pixabay)

Lors d'une conférence donnée mercredi 27 mars, France Assureurs, plus grande organisation d'assureurs du pays, a mis en lumière les dépenses toujours plus élevées auxquelles les compagnies d'assurance font face. Afin de contrer cette hausse, le groupe propose une solution radicale : diminuer les garanties comprises dans ses contrats de complémentaire santé, rapporte Capital .

400 millions d'euros de dépenses supplémentaires potentielles

« Les prestations versées par les assureurs augmentent encore plus vite que les dépenses réalisées par l’Assurance maladie » , a déclaré Florence Lustman, présidente de France Assureurs. L'organisation a notamment mis en lumière l'augmentation de 8,4 % des charges auxquelles devront se soumettre ses compagnies membres en 2024.

Entre autres raisons invoquées, de nouvelles obligations imposées aux assureurs, dont la hausse de la prise en charge du ticket modérateur à 40 % et l'extension des soins remboursés à 100 %. Ces deux obligations pourraient chacune représenter une dépense supplémentaire de 400 millions d'euros.

Réduire les prestations des contrats responsables

Ainsi, France Assureurs souhaite diminuer l'étendue de sa couverture comprise dans les contrats dits responsables, qui, selon le ministère de la Santé, représentent 95 % du marché. « Il faut questionner le périmètre de garanties obligatoires du contrat responsable car son champ d’action n’a fait que s’élargir » , a lancé Florence Lustman. Parmi les prestations comprises dans le label responsable, on trouve entre autres le remboursement du ticket modérateur pour les consultations et analyses, le remboursement sans limite du forfait journalier hospitalier ainsi que les soins optiques, dentaires et auditifs compris dans le panier 100 % santé.

Et la présidente de France Assureurs de questionner : « Est-ce que l’on rend le meilleur service aux Français en gonflant encore et toujours les garanties, alors que certains ménages n’en ont pas les moyens ?» La Mutualité française a quant à elle annoncé des augmentations de primes comprises entre 7,3 % et 9,9 % en 2024, une hausse comparable à celle des dépenses. Idem pour Aesio, avec une hausse de 8 %.