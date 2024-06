Comment trouver un job d'été ?-iStock-JackF.jpg

Les secteurs vers lesquels se tourner pour un job d’été

Pour certaines personnes, la saison estivale est synonyme de vacances à la plage, pour profiter du bon temps en famille ou entre amis. Mais pour d’autres personnes y compris les plus jeunes, l’été est l’occasion de gagner de l’argent grâce à un job d’été. Et ça tombe bien car il existe de nombreuses filières qui recrutent pour cette saison. Des petits boulots qui ne nécessitent pas forcément de diplôme ni d’expérience préalable. Outre les métiers récurrents de caissier de supermarché ou de saisonnier agricole, certains secteurs ont toujours besoin d’employés saisonniers pendant l’été.

Le secteur de l’animation

Le secteur de l’animation est toujours un secteur d’activité qui recrute pour l’été. Vous pouvez ainsi vous tourner vers les villages et les clubs de vacances mais aussi postuler auprès d’associations ou de collectivités territoriales. Ces dernières ont tendance à employer des jeunes pendant l’été pour des jobs dans des colonies ou des centres de loisirs. Et contrairement aux idées reçues, le BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d’animateur) n’est pas systématiquement demandé. En effet, certains organismes ne le réclament pas dont les EEDF (éclaireuses et éclaireurs de France). Comme l’explique L'Étudiant, cette association laïque recrute 400 jeunes pour encadrer des mineurs et adultes en situation de handicap léger. Les salariés sont rémunérés à hauteur de 35 à 45 euros par jour.

La restauration et l’hôtellerie

Pas besoin de diplôme pour travailler dans la restauration. Vous pouvez facilement y exercer le métier de serveur ou de commis de cuisine. Si les offres ne manquent pas, il faut tout de même noter que ce travail est difficile et les horaires aussi puisque les services se terminent tard. Tout comme la restauration, l’hôtellerie a toujours besoin d’employés pendant les vacances d’été. Ce secteur d’activité est toujours en demande et peut parfois nourrir et loger les employés pendant la période d’emploi. Côté destination, l’idéal est de se tourner vers les lieux touristiques même si le secteur recrute à peu près partout en France.

L’événementiel et les JO de Paris 2024

L’événementiel est très actif l’été. En effet, entre les soirées, les séminaires, les festivals ou encore les événements sportifs, il y a beaucoup de postes à pourvoir. Vous pouvez par exemple vous occuper du vestiaire, être hôte ou hôtesse d’accueil etc. L’agence Vive à Paris recrute environ 50 personnes pour l’été. Par ailleurs, les JO de Paris 2024 sont l’opportunité rêvée pour trouver un job d’été. Par exemple, le secteur de la sécurité recherche plus de 1 000 personnes mais il faudra passer une formation pour pouvoir travailler pendant les JO. Le secteur du nettoyage recrute également pour cette période et ne demande aucune expérience. Vous pouvez vous tourner vers l’entreprise ONET qui recrute plus de 500 personnes pour assurer la propreté.