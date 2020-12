«Comment transmettre 1 million d'euros à ma fille unique ?» Nos conseils à Catherine

Le Revenu a conseillé Catherine sur ses placements. (© Artelette)

Remariée, cette fidèle abonnée du Revenu veut que sa fille et sa petite fille héritent de la totalité de son patrimoine. Pour réduire au maximum les droits de succession, des décisions doivent être prises rapidement. Découvrez les conseils patrimoniaux du Revenu à Catherine.

Prudence est mère de sureté. Lorsqu'elle nous contacte en octobre dernier, Catherine (1) le fait presque à reculons. «Qu'est ce qui me prouve que vous êtes journalise au Revenu ?». Difficile de lui en vouloir. Les arnaques aux placements grouillent sur Internet et les malfrats sont de plus en plus inventifs.

Pour la rassurer, nous lui proposons de réaliser l'entretien dans les locaux du Revenu à Paris. L'épidémie de coronavirus en décidera autrement. Deuxième vague et reconfinement obligent, nos échanges se feront finalement par téléphone.

Un million d'euros de patrimoine

Jeune retraitée de 64 ans, Catherine a bien mené sa barque. Cette ancienne cadre dans la finance est à la tête d'un patrimoine d'un million d'euros assez judicieusement réparti. Sa maison en région parisienne compte pour la moitié de ses avoirs et le solde est placé en actions et en pierre papier via un PEA, des assurances vie et des plans d'entreprise.

Les supports sans risque représentent une part raisonnable de son capital. Quelques ajustements peuvent être réalisés pour optimiser encore son épargne - nous y reviendrons - mais là n'est pas l'essentiel.

En effet, la priorité de notre abonnée est de préparer sa succession. Et la situation n'est pas simple.

