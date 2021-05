«Comment optimiser notre stratégie patrimoniale» : nos conseils à François et Laurence

Nos conseils aux abonnés du Revenu. (© Shutterstock/R. Kneschke)

François et Laurence ont les moyens de s'offrir le pied-à-terre à la mer dont ils rêvent. Côté placements, priorité à la défiscalisation et à la préparation de l'avenir.

Avec son physique de joueur de rugby, François renvoie l'image d'une force de la nature. À côté de lui, sa femme Laurence, à la silhouette gracile, peut donner l'impression d'une certaine fragilité. Il n'en est rien.

Cette mère de trois enfants mène de front tambour battant sa vie familiale et professionnelle, avec succès. Médecin dans une maison de santé, elle est en première ligne dans la lutte contre la Covid-19.

Heureusement, elle a la chance d'exercer dans une région (Charente-Maritime) où le virus est moins virulent qu'ailleurs. Son mari est informaticien dans l'aéronautique. «La crise est terrible, la pire que je n'ai jamais connue. Mais je demeure confiant dans la capacité de l'entreprise à la surmonter. Nous réalisons 25% de notre chiffre d'affaires dans le ferroviaire, cela devrait nous sauver.»

En attendant la reprise économique et le retour à une vie plus normale, le couple ronge son frein comme tout le monde. Les enfants sont grands et financièrement indépendants. Seule la petite dernière, Ophélia, étudiante à Nantes, habite encore chez eux. Nos amis n'ont pas de passions dévorantes, mais de multiples centres d'intérêt : la pêche et la chasse pour monsieur, les voyages et le jardinage pour madame. Ils sont aussi très impliqués dans la vie de leur paroisse. Catholiques pratiquants, ils accueillent les nouveaux paroissiens et animent avec le curé un groupe de