26 milliards d'euros pour relancer l'économie et accélérer la transition énergétique. La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a dévoilé début septembre un plan d'investissement de 26 milliards d'euros, dont 20 milliards seront intégrés dans le plan de relance économique de l'État. L'épargne des Français, qui a considérablement gonflé pendant le confinement, financera des infrastructures publiques, des logements sociaux et aménagements urbains destinés à réduire la production de gaz à effet de serre. Décryptage.

Comment la Caisse des Dépôts compte utiliser l'épargne - iStock-UlyssePixel

Un plan d'investissement de 26 milliards d'euros

Financer la mobilité verte

Création d'une Banque du climat

170 000 logements sociaux et 15 000 places en Ehpad

Redynamiser les cœurs de ville

Le directeur général de la Caisse des Dépôts, Éric Lombard, a annoncé début septembre la mise en place d'un plan d'investissement de 26 milliards d'euros « sur tous les territoires de l'hexagone », précisant que 80 % des fonds seront alloués dans les deux ans à venir. Cet argent provient de l'épargne supplémentaire des Français, accumulée depuis le confinement. À eux seuls, les fonds supplémentaires déposés sur Livret A depuis le mois de janvier totalisaient 27 milliards d'euros au mois de septembre.Le directeur de la CDC a précisé que cette épargne servira notamment à financer des chantiers de voirie et d'infrastructures, comme la mise en place de réseaux de pistes cyclables ou la réfection de ponts. L'épargne du Livret A, collectée par l'institution, permettra, selon elle d'« accélérer la transition écologique et le passage à une économie plus inclusive ». La CDC prévoit ainsi d'investir dans les transports publics en dotant les collectivités locales de véhicules propres et de financer la mise en place de bornes de recharges pour véhicules électriques. 50 000 bornes de recharge devraient ainsi être installées « rapidement ».Parmi les chantiers du plan de relance de l'État, la CDC financera « la rénovation thermique des bâtiments publics et des HLM ». L'objectif sur ce chantier est d'injecter des fonds pour la rénovation de « 22 millions de mètres carrés en métropole et en outre-mer ». Le plan de la CDC inclut également le financement des énergies propres, comme le solaire, l'éolienne ou l'hydraulique pour l'alimentation de 4,5 millions de foyers. La CDC a également confirmé en septembre la création d'une « Banque du climat », le plan d'action conjoint de la Banque des territoires, entité de la CDC, et Bpifrance, dont la CDC détient 50 % avec l'État. Avec un budget de 40 milliards d'euros, la Banque du climat doit permettre l'accélération de la transition écologique en France dans les quatre prochaines années.La Caisse des Dépôts financera 170 000 logements sociaux, dont 40 000 seront construits sur fonds propres. L'institution a déjà signé des contrats de construction avec des promoteurs pour la construction de 30 000 logements. 5 000 de ces logements seront réservés aux personnels de santé, ainsi qu'aux fonctionnaires de police. 15 000 nouvelles places en Ehpad devraient être créées d'ici 2023.La redynamisation des cœurs de ville est l'un des enjeux majeurs pour les élus locaux. La CDC a donc annoncé qu'elle financera 100 foncières « spécialisées en commerces de centres-villes ». L'objectif de cet investissement est de créer des regroupements de points de vente locaux pour favoriser la modernisation et l'attractivité des commerces. Un budget de 1,3 milliard d'euros sera consacré au développement du tourisme.