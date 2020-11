«Comment gagner plus avec nos placements ?» Nos conseils à Thierry et Marie

Le Revenu conseille une famille pour ses placements. (© Phovoir)

Nous conseillons à Thierry et Marie d'investir chaque mois la même somme dans un fonds indiciel coté en Bourse (tracker) qui réplique l'indice MSCI All Country World Index.

À 59 ans et 60 ans, Thierry et Marie sont encore en activité mais leur vie associative occupe une part croissante de leur temps. Directeur commercial dans l'imagerie médicale, Thierry chapeaute à titre bénévole les relations internationales d'une grande ONG. Cadre dans les télécommunications, sa femme s'occupe, elle, d'une association d'aveugles.

Thierry et Marie se sont connus sur le tard, il y a trois ans. Ils venaient l'un et l'autre de divorcer. À eux deux, ils ont sept enfants et huit petits-enfants. La famille est importante à leurs yeux, mais toute leur vie ne tourne pas autour d'elle. Entre le golf, son ONG et son travail, Thierry ne manque pas d'occupation. De tempérament plus casanier, Marine apprécie de rester de temps en temps tranquillement à la maison pour cuisiner. Sa spécialité : le veau orloff et la charlotte à la framboise.

Marié en séparation de biens, le couple vit dans le même immeuble, mais pas dans le même appartement. «Je suis au premier et mon mari au quatrième. Au départ, les voisins étaient étonnés de nous voir en robe de chambre dans les couloirs au petit matin, maintenant ils sont habités...» Un mode de vie de couple peu banal, mais qui se rencontre de plus en plus souvent en secondes noces.

Sans surprise, nos amis font compte à part. À la tête de l'essentiel du patrimoine du couple, c'est Marie qui a contacté Le Revenu. Elle a profité du confinement