«Comment financer mes projets et continuer à épargner ?» Nos conseils à Thomas

Le patrimoine d'un abonné au Revenu. (© Artelette)

Abonné au Revenu depuis deux ans, Thomas a une vraie appétence pour la Bourse. Malheureusement, sa situation actuelle nécessite de prendre des distances avec ce placement rentable mais risqué lorsque l'horizon d'investissement n'est pas suffisant.

«Vendez tout !» Notre conseil à Thomas (1) tient en deux mots et il est pour le moins inhabituel.

Le Revenu recommande à la plupart des épargnants de miser sur la Bourse pour améliorer les rendements de leurs placements dans une perspective de long terme. Mais encore faut-il pouvoir se projeter dans le long terme ! Ce n’est pas le cas de Thomas, abonné au Revenu depuis deux ans, qui nous a contacté pour que nous l’aidions à mettre ses investissements en adéquation avec ses objectifs patrimoniaux.

Le trentenaire a une forte appétence pour les marchés financiers. Il détient 3.500 euros sur un plan d’épargne en actions (PEA), 3.000 euros d’unités de compte sur deux contrats d’assurance vie, 1.500 euros sur un plan d’épargne retraite (PER) et 11.000 euros d’épargne salariale répartis sur plusieurs fonds en actions. Le solde de son épargne est logé sur des supports sans risque : 17.000 euros sur un PEL ouvert en 2014 et 3.000 euros sur un Livret A.

Achat d’une maison à venir

Thomas est également propriétaire de l’appartement qu’il partage avec sa compagne Élodie. Il l’estime à 160.000 euros et doit encore rembourser 115.000 euros de capital à la banque.

Sur le papier, le jeune homme a fait du bon travail. Son patrimoine est bien équilibré : 23% de Bourse, 24% d’épargne de précaution et 53% d’immobilier d’habitation. Mais c’est sans compter les