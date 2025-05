Comment corriger les erreurs de son relevé de carrière ? / iStock.com - Jelena Danilovic

Relevé de carrière : comment et par qui est-il élaboré ?

Le relevé de carrière est un document officiel constitué par différents acteurs, dont les principaux sont : l’employeur - qui déclare les cotisations sociales et les périodes travaillées - l'Assurance Retraite - qui gère le régime général de la Sécurité sociale pour les salariés du secteur privé - les caisses de retraite complémentaires (ex : l'Agirc-Arrco) - qui enregistre les points de retraite accumulés - et les régimes spécifiques. Les éléments qui constituent le relevé de carrière sont : Les différentes périodes d’activité et les noms des employeurs ; Les cotisations retraite versées aux différents régimes de retraite ; Les trimestres validés ; Les périodes spécifiques (chômage, congés parentaux, ou d’invalidité, service militaire etc.) qui comptent dans le calcul de votre retraite ; Les points de retraite octroyés par les régimes complémentaires. A partir des différentes informations collectées, l'Assurance Retraite établit votre relevé de carrière et s’appuie sur vos droits acquis pour proposer une simulation de vos âges possibles de départ et de la future pension de retraite qui y correspond.

Où le trouver et comment demander à le modifier ?

Dès l’âge de 35 ans, un premier relevé de carrière vous est adressé par voie postale. Cela dit, dès lors que vous aurez occupé un premier emploi, vous pourrez accéder à votre relevé en ligne et à tout âge, après avoir créé un espace personnel sur un ou plusieurs des sites suivants : L'Assurance Retraite (www.lassuranceretraite.fr, rubrique « Consulter ma carrière ») ; Service-Public.fr (www..service-public.fr) ; Info Retraite (www.info-retraite.fr). Trimestres non comptabilisés, enfants non pris en compte, périodes spécifiques non répertoriées, rachat de trimestres non stipulés... Les types d’erreurs pouvant influer sur l’âge de votre départ et le montant de votre pension sont multiples. Pour demander à ce que le relevé de carrière soit modifié, une fois les erreurs détectées, deux conditions sine qua non : être âgé à minima de 55 ans, et apporter les preuves et justificatifs de la situation à modifier (copies des bulletins de salaire, du livret de famille, etc.). Vous pourrez effectuer votre demande, soit en adressant un mail ou un courrier postal aux caisses concernées, soit en ligne, depuis votre espace personnel du site lassuranceretraite.fr. Si vous êtes – ou avez été – un agent de la fonction publique, la démarche sera différente : vous devrez directement prendre attache avec l’administration concernée, afin de lui demander d’effectuer les modifications requises.