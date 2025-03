Comment anticiper les coûts des vacances d'été ? / iStock.com - AlexRaths

Les inconvénients de la « dernière minute »

La « bonne affaire » n’est pas toujours au bout de l’achat de dernière minute, en matière de tourisme. Dans certains cas, l’adage « 1er arrivé, 1er servi » prend tout son sens : les offres qui restent sur le marché en fin de commercialisation étant souvent moins prisées, moins attrayantes. Les tarifs affichés peuvent aussi relever d’une stratégie marketing visant à attirer le chaland, tandis que certains frais restent tapis dans l’ombre (bagages supplémentaires dans l’aérien, options diverses dans l’hôtellerie, assurances diverses, etc.), rendant, in fine, l’offre beaucoup moins attractive. Enfin, un achat de dernière minute exclut définitivement toute notion de flexibilité : changer d’avis devient impossible !

Quand anticipation rime avec optimisation

Les professionnels du tourisme l’affirment : programmer son séjour des mois à l’avance est payant. Cela permet d’optimiser à la fois l’offre et les conditions d’achat, notamment en utilisant les sites comparateurs sur l’ensemble des prestations du séjour : aérien, hébergement, location d’un véhicule, etc. Xavier Rousselou, porte-parole d’Abritel l’affirme sur la base d’une étude réalisée du 1ᵉʳ janvier au 30 novembre 2024 : « En moyenne, 50 % des réservations pour des séjours pendant les mois de juillet et août sont déjà effectuées dès la mi-février et chaque semaine supplémentaire réduit le choix d'hébergements disponibles. [...] Dès la mi-avril, ce sont 70 % des séjours des Français pour les vacances d'été qui devraient déjà être réservés ». Prendre le temps de bien préparer son voyage, c’est également s’offrir l’opportunité de traquer les offres spéciales et autres promotions mises en avant par les compagnies aériennes, Tour-opérateurs ou sites de voyages...

Vacances scolaires 2025 : maîtriser le calendrier pour mieux anticiper !

L’arme secrète du voyageur averti, c’est le calendrier des vacances scolaires. Pour ceux qui n’ont pas cette contrainte, éviter les périodes « critiques » est en général la promesse de belles économies. Quant à ceux pour qui ces créneaux sont inévitables, ils doivent probablement appliquer le fameux principe du « 1er arrivé, 1er servi » ! Voici donc les dates clés d’un séjour optimisé en 2025 : Vacances de printemps : pour la Zone A : du 19 avril au 5 mai, pour la Zone B : du 5 au 22 avril, et, enfin, pour La Zone C : du 12 au 28 avril. Pont de l’Ascension : du mercredi 28 mai après les cours au lundi 2 juin. Vacances d’été : du samedi 5 juillet au lundi 1ᵉʳ septembre. Vacances de la Toussaint : du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre. Vacances de Noël : du samedi 20 décembre au lundi 5 janvier 2026.