Comment alléger son remboursement de crédit ?

Vous rencontrez des difficultés pour rembourser votre prêt immobilier ? Pas de craintes à avoir : il existe des solutions à envisager pour vous faciliter la tâche. Actuellement, près d'un tiers des Français ont un prêt immobilier à rembourser et un tiers de ces derniers sont en peine pour y arriver. Voici 3 pistes à étudier.

Comment alle?ger son remboursement de cre?dit ? - iStock-sturti

Envisagez le report ou la suspension d'échéance

La modulation d'échéance, moins coûteuse

Pensez au rachat de crédits !

En contactant votre banque, vous pouvez lui demander de suspendre le remboursement de vos mensualités pendant plusieurs mois, durée que vous devrez lui indiquer. Cette solution est l'une des plus évidentes et la démarche est généralement gratuite. Vérifiez bien les conditions propres à votre établissement bancaire cependant, car il se peut qu'elles doivent remplir certaines conditions. N'oubliez pas que le report génère des intérêts supplémentaires et allonge la durée de votre crédit. Cela peut être une solution qui s'avère bien plus coûteuse. Vous pouvez normalement demander le report au bout de 24 mois de remboursement et pour une durée de 12 mois maximum. Cette démarche peut être envisagée plusieurs fois. Elle se met en place sous un délai de 1 à 2 mensualités.Si le report de mensualités n'est pas une option possible ou si elle s'avère trop coûteuse pour vous, tournez-vous vers la modulation d'échéance. Cette option est proposée par la majorité des banques. Avantageuse et facile à mettre en place, la modulation permet de diminuer de 10 à 30% vos mensualités, dans la limite d'un allongement de la durée du prêt de 2 ans maximum. Cette solution, moins coûteuse pour vous, peut être mise en place au bout de 12 à 14 mois de remboursement et est à envisager pour 12 mois minimum. Les banques acceptent généralement bien sa mise en place. Verser chaque mois un peu moins d'argent peut faire une grande différence. Pour revenir à l'échéance initiale, pensez à refaire la demande.Le regroupement de crédits, comme son nom l'indique, consiste à regrouper tous ses emprunts en une mensualité unique plus faible. Cela implique bien évidemment une durée plus longue de remboursement. Néanmoins, avec un taux d'endettement plus faible ! Cette option est à envisager si vous avez contracté plusieurs crédits et que vous rencontrez des difficultés de remboursement. De cette façon, une banque rachètera tous vos prêts en cours et les remboursera par anticipation auprès de vos différents créanciers. Vous n'aurez plus qu'à verser votre unique mensualité. Vous pourrez aussi vous dégager une trésorerie de précaution.