Combien gagnent les travailleurs non-salariés ?

En France, 3,5 millions de personnes exercent une activité non salariée, en tant qu'entrepreneurs individuels classiques, micro-entrepreneurs ou gérants majoritaires de sociétés. Combien retirent-ils de leur activité ? La réponse dans l'étude annuelle de l'Insee sur les revenus des travailleurs non-salariés.

Le nombre de non-salariés accélère, porté par les effectifs de micro-entrepreneurs

Fin 2019, en France, 3,5 millions de personnes exercent une activité non salariée. Presque la moitié d'entre eux travaille dans les services aux entreprises ou aux particuliers (45 %). Les autres exercent dans les secteurs de la santé (17 %), du commerce (17 %), de la construction (12 %) et plus marginalement dans l'industrie (5 %).

Le nombre de non-salariés a fortement augmenté en 2019 (+ 6,4 %, après + 3,5 % en 2018). Cette dynamique est liée aux micro-entrepreneurs économiquement actifs dont le nombre croît très fortement (+ 18,1 %, après + 14,3 % en 2018 et + 7,5 % en moyenne par an entre 2013 et 2017) alors que la baisse du nombre de non-salariés « classiques » se poursuit (- 0,4 %). Ainsi, fin 2019, 41 % des non-salariés sont des micro-entrepreneurs économiquement actifs. Les mesures législatives encourageant à la création d'entreprise sous ce régime ont porté leurs fruits (doublement du plafond de chiffre d'affaires ouvrant droit à ce statut, exonération partielle de cotisations sociales les trois premières années d'activité).

Les non-salariés classiques représentent 1,8 million de personnes fin 2019, dont 53 % sont entrepreneurs individuels et 47 % gérants majoritaires de sociétés. Leur nombre est en baisse dans le commerce et l'artisanat commercial (- 2,7 %), l'industrie (- 1,8 %) et la construction (- 1,8 %) mais progresse dans les activités financières et d'assurance (+ 4,1 %), la santé et l'action sociale (+ 2,5 %) et les activités juridiques et comptables (+ 2,5 %).

La part des micro-entrepreneurs augmente dans presque tous les secteurs, elle atteint 75 % dans le commerce de détail hors magasin (sur les marchés ou à distance) et jusqu'à 98 % dans les activités de livraison à domicile et de coursiers urbains.

Les non-salariés classiques retirent en moyenne 3.830 euros par mois de leur activité

En 2019, les non-salariés classiques retirent en moyenne 3.830 euros par mois de leur activité. La moitié d'entre eux gagne moins de 2.660 euros. Les 10 % les mieux lotis gagnent plus de 8.720 euros et 10 % gagnent moins de 560 euros par mois.

Environ 8 % déclarent un revenu d'activité nul (ou déficitaire). Le commerce de détail hors magasin génère les revenus les plus faibles (1.370 euros par mois en moyenne), derrière les taxis et VTC, les services personnels, les activités artistiques et récréatives et l'enseignement (de 1.460 à 1.740 euros mensuels). Les médecins et dentistes perçoivent en moyenne les revenus les plus élevés (9.180 euros), devant les juristes et comptables (8.290 euros) et les pharmaciens (6.700 euros).

29 % des micro-entrepreneurs occupent également un emploi salarié

En 2019, les micro-entrepreneurs retirent en moyenne 590 euros par mois de leur activité non salariée, c'est 6,5 fois moins que les non-salariés classiques. Cette différence est liée aux plafonds sur les chiffres d'affaires imposés pour bénéficier de ce régime. Ainsi, seulement un micro-entrepreneur sur dix gagne plus de 1.510 euros, même si ce chiffre a fortement augmenté en deux ans (1.250 euros en 2017) en raison du rehaussement du plafond. Un sur quatre gagne moins de 100 euros par mois et la moitié moins de 330 euros.

Le micro-entrepreneuriat est souvent une activité d'appoint : fin 2019, 29 % des micro-entrepreneurs cumulent cette activité avec un travail salarié. Leur revenu d'activité global atteint alors 2.280 euros mensuels, dont 370 euros au titre de leur activité non salariée. Les micro-entrepreneurs n'exerçant pas d'activité salariée perçoivent en moyenne 680 euros par mois.

À secteur égal, les femmes gagnent 32 % de moins que les hommes

En 2019, 39 % des non-salariés sont des femmes, contre 42 % des salariés du privé. Elles sont de plus en plus nombreuses dans les métiers les plus qualifiés tels que médecins, professions du droit, architectes, mais aussi dans des secteurs où elles ont lancé leur activité sous le statut de micro-entrepreneur : industrie (habillement, fabrication de bijoux fantaisie), services administratifs et de soutien ou encore enseignement.

En 2019, les femmes non salariées classiques gagnent en moyenne 3.260 euros par mois contre 4.160 euros pour leurs confrères. Pourtant, elles exercent dans des secteurs souvent plus rémunérateurs : si elles se répartissaient de la même façon que les hommes dans les différents secteurs, leur revenu moyen serait inférieur de 32 % à celui des hommes. Une partie de l'écart s'expliquerait par un volume de travail moins important ; elles sont aussi plus jeunes et dirigent des entreprises en moyenne plus petites.