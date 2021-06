Combien gagnent les salariés du secteur privé ?

La nouvelle étude de l'INSEE qui fait le point sur l'évolution des salaires du secteur privé ( Crédits: 123RF)

L'INSEE a publié son étude sur l'évolution des salaires du secteur privé. En 2019, un salarié du secteur privé gagne en moyenne 3.183 euros bruts par mois soit 2.424 euros nets par mois, mais il existe de fortes disparités.

En 2019, un salarié du secteur privé gagne en moyenne 3.183 euros bruts par mois soit 2.424 euros nets en équivalent temps plein (EQTP). La moitié d'entre eux perçoit moins de 1.940 euros nets par mois en EQTP. Aux extrémités, les 10% les moins bien rémunérés gagnent moins de 1.319 euros nets et les 10% les mieux rémunérés gagnent plus de 3.844 euros. Les 1% de salariés les mieux payés gagnent plus de 9.103 euros nets, soit environ 7,5 fois le Smic.

Presque tous les niveaux de salaires ont progressé grâce aux mesures gouvernementales

Le salaire brut moyen a augmenté de 1,5 % en euros courants, un peu moins vite que le salaire net (+ 2,3 %). Cela s'explique notamment par la réduction du taux de prélèvements sociaux suite à la suppression des cotisations salariales d'assurance chômage en octobre 2018, par l'exonération de cotisations et contributions sociales de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (que les employeurs ont pu verser au 1er trimestre 2019 dans la limite de 1.000 euros par salarié dont la rémunération est inférieure à 3 Smic) et par la suppression des cotisations salariales sur les heures supplémentaires (dans la limite de 5.000 euros nets annuels).

Tous les niveaux de l'échelle salariale ont augmenté en euros constants en 2019, sauf dans l'extrémité haute de la distribution : + 1,7 % pour les 10 % les moins bien rémunérés, + 2,6 % pour le salaire médian, mais - 0,1 % pour le 5 % les mieux rémunérés et - 1,8 % pour les 1%.

Des écarts de salaires hommes / femmes toujours importants

Le salaire moyen des femmes est inférieur de 16 % par rapport à celui des hommes en EQTP. Environ la moitié de cet écart est du au fait que la structure par secteur d'activité, taille d'entreprise, âge, catégorie socioprofessionnelle et condition d'emploi (temps complet ou temps partiel) n'est pas la même pour les hommes et pour les femmes. Une autre partie de l'écart s'explique par les différences de salaires nettement plus marquées parmi les plus hautes rémunérations, notamment parce que les femmes y sont sous-représentées : elles ne représentent que 20,5 % des 1 % des salariés les mieux rémunérés, alors qu'elles représentent 41,6 % de l'ensemble des salariés du privé. Si on excluait les 1 % les mieux payés, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes serait réduit à 12,0 %. Le reste de l'écart reste inexpliqué car il ne peut pas s'interpréter au regard de critères mesurables (ancienneté, expérience, niveau de responsabilités et tâches effectuées, entreprises aux profils potentiellement différents, etc.).

L'écart de salaires hommes / femmes en 2019 s'est toutefois réduit de 0,8 point par rapport à 2018 et de 4,9 points depuis 2008. Cela s'explique par la hausse de la part de femmes parmi les cadres (36,2 % de femmes en 2019, après 35,8 % en 2018), catégorie en moyenne la mieux rémunérée et par la progression du salaire net moyen des femmes cadres (+ 0,5 % en 2019), alors que celui des hommes cadres a diminué (- 1,2 %).

D'une manière générale, le salaire net moyen en EQTP des femmes a davantage progressé (+ 1,9 % en 2019) que celui des hommes (+ 0,8 %).

Le salaire des personnes en place a augmenté de 3,3 %

Le salaire des personnes présentes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 dans le même établissement (soit 52,7 % des salariés du privé) a augmenté de 3,3 % en euros constants. Cette hausse reflète en grande partie les progressions de carrière et les gains d'ancienneté de ces salariés.

Le salaire net moyen a évolué plus favorablement pour les ouvriers et les employés

Le salaire net moyen en EQTP en 2019 est de 2.696 euros dans l'industrie, 2.213 euros dans la construction et 2.384 euros dans le tertiaire. Il est plus élevé dans les secteurs où les cadres, mieux rémunérés que les autres salariés, sont surreprésentés, comme les services financiers (3.616 euros) ou l'information-communication (3.459 euros). En revanche, il est plus faible dans l'hébergement-restauration (1.749 euros), qui concentre une forte population d'employés.

Le salaire net moyen a nettement accéléré pour les ouvriers (+ 2,0 % après + 0,3 % en 2018), les employés (+ 1,9 % après + 0,1 %) et les professions intermédiaires (+ 1,3 % après - 0,3 %) mais a de nouveau diminué pour les cadres (- 0,7 % après - 0,2 %). En effet, le salaire des cadres est tiré vers le bas par les jeunes cadres entrants sur le marché du travail, en moyenne moins bien rémunérés que les cadres en fin de carrière partant à la retraite. La prime de pouvoir d'achat explique aussi, dans une moindre mesure, les écarts de dynamisme car elle contribue plus fortement à la hausse des salaires des professions intermédiaires, employés et ouvriers qu'à celle des cadres.