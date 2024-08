Collecte en hausse pour l’assurance vie / iStock.com - Richard Villalonundefined

Assurance vie : des nombres record

Fiscalité allégée, transmission de capital… L’assurance vie est une solution de placement appréciée pour ses divers avantages. D’ailleurs, son succès ne cesse de croître. Entre janvier et juin 2024, la collecte nette de l’assurance vie a atteint des nombres record : 16,3 milliards d’euros, soit 12,9 milliards d’euros de plus qu’au premier semestre 2023. En juin, la collecte nette était de 2,8 milliards d’euros, soit 1,1 milliard d’euros de plus qu’un an auparavant. Pour les UC (unités de comptes), la collecte nette est positive (3,5 milliards d’euros) mais elle est négative pour les fonds en euros (-0,7 milliard d’euros). Paul Esmein, directeur général de France Assureurs, a fait savoir que la collecte nette de l’assurance vie n’avait pas été aussi élevée sur un premier semestre depuis près de 15 ans. En 2010, elle atteignait les 30,3 milliards d’euros. Les cotisations ont elles aussi augmenté : +13 % en moyenne depuis janvier, soit 91,4 milliards d’euros. Une hausse de 18 % a été enregistrée pour les versements sur les supports en euros (contre une augmentation de 5 % sur les UC). En parallèle, et comme indiqué dans le communiqué de presse publié par France Assureurs, les prestations ont fortement baissé au mois de juin (-15 % par rapport à juin 2023). La baisse est de 18 % pour les fonds en euros et de 3 % pour les UC. Les prestations ont ainsi atteint les 11,6 milliards d’euros contre plus de 18 milliards d’euros un an auparavant. Les spécialistes précisent toutefois que ce phénomène est normal car les rachats concernent le stock composé de 75 % de fonds en euros.

Des cotisations en baisse en juin 2024

En juin 2024, les cotisations étaient en baisse de 6 % par rapport à juin 2023, soit 14,4 milliards d’euros. Pour Paul Esmein, cette baisse est néanmoins en « trompe l’œil », d’une part car le mois de juin 2024 comptait moins de jours ouvrés que le mois de juin 2023, d’autre part parce qu’il y a eu « un effet de rattrapage » selon les termes employés par l’expert.

Quid des autres solutions de placement ?

L’assurance vie est l’une des solutions de placement favorites des Français mais d’autres tirent également leur épingle du jeu. C’est notamment le cas du PER assurantiel (plan épargne retraite assurantiel). On compte actuellement plus de six millions de titulaires. Au mois de juin 2024, pour le PER assurantiel : les cotisations étaient en hausse de 19 % (838 millions d’euros) ; 76 300 nouvelles personnes ont choisi cette solution (+9 %) ; la collecte nette a atteint les 568 millions d’euros ; les transferts de contrats représentaient 15 600 assurés (345 millions d’euros). En tout, au cours du premier semestre 2024, les cotisations ont atteint les cinq milliards d’euros, soit une augmentation de 26 % en un an. La collecte nette est quant à elle en hausse de 26 % (3,4 milliards d’euros).