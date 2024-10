Classement des meilleurs systèmes de retraite : quelle place pour la France ?

La France occupe la 19e place au classement des meilleurs systèmes de retraite dans 48 pays. (illustration) (Pasja1000/Pixabay)

La France progresse au classement des meilleurs systèmes de retraite réalisé par le cabinet conseil Mercer. Mais ce n'est pas encore suffisant pour intégrer le top 10. Pour établir ce palmarès relayé par Capital , les systèmes de 48 pays ont été analysés à travers trois grands critères : le niveau de vie des retraités, la viabilité financière du système et enfin l’intégrité. Ce dernier facteur vise à évaluer la qualité de l'information fournie aux retraités et aux actifs et la transparence. Mercer indique s'être appuyé sur 50 indicateurs au total.

Ce sont les Pays-Bas qui dominent le classement en obtenant la note de A et un indice global de 85, avec un indice supérieur à 80 dans les trois critères. Viennent ensuite l'Islande, le Danemark et Israël qui sont les trois autres pays à obtenir la note A. Singapour, l'Australie, la Finlande, la Norvège, le Chili et la Suède complètent le top 10 avec des notes de B ou B+.

La France plombée par la viabilité financière de son système de retraite

Et la France ? Elle arrive en 19e position, ce qui est mieux qu'en 2023 où elle occupait la 25e place de ce classement. Elle obtient la note B avec un indice global de 68. Elle se démarque notamment par un joli 85 pour le critère du niveau de vie des retraités. Mais son score reste plombé par la viabilité financière de son système où elle obtient seulement un 43.

« La récente réforme des retraites a en effet amélioré la viabilité du système par répartition, compte tenu de l’allongement de la durée de cotisation » , concède Manon Carlési, responsable chez Mercer, dans un communiqué de presse relayé par Capital . Mais ce n'est pas suffisant pour compenser l'évolution démographique, avec un rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités qui ne cesse de diminuer, et le faible taux d’emploi des seniors, selon le rapport.