Chômage : voilà comment seront désormais rémunérés les demandeurs d'emploi en formation

La rémunération des demandeurs d'emploi ne touchant plus d'allocation et suivant une formation professionnelle n'avait pas été revalorisée depuis 2002. (illustration) (dschap / Pixabay)

La revalorisation de la rémunération des demandeurs d'emploi suivant une formation a été actée dans un décret publié fin avril. À compter du 1er mai, les stagiaires en formation professionnelle ne percevant pas d'allocation chômage pourront toucher de 200 à 1 932,52 € nets par mois selon leur âge et situation.

Depuis le 1er mai, la rémunération des chômeurs suivant une formation professionnelle a été revalorisée. Une décision conforme à l'annonce faite par le ministère du Travail lors d'une conférence de presse sur le plan d'investissement dans les compétences le 12 avril dernier, rappelle Capital. Le décret a été publié vendredi 30 avril. Il revalorise le barème de rémunération.

Aucune revalorisation depuis 2002

Un demandeur d'emploi ne touchant plus d'allocation chômage et suivant une formation agréée par Pôle emploi peut percevoir une rémunération. En 2018, 40 % des chômeurs étaient sans cette situation. Problème : le barème de cette rémunération n'a pas évolué depuis 2002, plaçant « le niveau de vie de ces stagiaires en dessous du seuil de pauvreté monétaire », indique un document officiel.

Ainsi, les jeunes de 16-17 ans touchaient jusqu'ici 130 € nets par mois, les 18-20 percevaient 310 € nets, les 21-25 ans touchaient 339 € et les plus de 26 ans touchaient 401 €. Cette rémunération pouvait aller jusqu'à 652 € nets par mois selon les situations familiales ou médicales. Le gouvernement a donc prévu une revalorisation de la rémunération de ces demandeurs d'emploi en formation.

685 € mensuels dans de nombreux cas

Avec le nouveau barème de rémunération mensuelle, les 16-18 ans toucheront 200 € nets et les 18-25 ans 500 € nets. Au-delà de 25 ans, un demandeur d'emploi en formation pourra toucher 685 €, tout comme les travailleurs handicapés en recherche d'emploi qui n'ont pas exercé d'activité depuis deux ans et les jeunes handicapés à la recherche d'un premier emploi. Ce sera également le cas des personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires et assumant seules la charge d'un ou plusieurs enfants.

Le même montant de 685 € sera alloué aux femmes enceintes seules de moins de 26 ans et aux personnes de moins de 26 ans ayant eu trois enfants ou divorcées, veuves ou séparées judiciairement depuis moins de trois ans. Enfin, les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement percevront entre 685 et 1 932,52 € nets par mois.