Chèque carburant de 100€ : forte augmentation des demandes, 4,4 millions de personnes ont fait la démarche

Plus de 4,4 millions de personnes ont fait une demande pour l'indemité carburant de 100€ mise en place par le gouvernement, a indiqué jeudi 2 février Bruno Le Maire, qui a fait un point sur la mesure déployée suite à la fin de la ristourne gouvernementale sur les prix à la pompe.

"On en est à 4,4 millions. Ca a fortement augmenté", a commenté le ministre à l'antenne de LCI . "La moitié de ceux qui y ont droit l'ont demandée" , a t-il précisé, au sujet de l'aide ouverte à près de 10 millions de foyers en France. "J'incite tous ceux qui y ont droit à réclamer ces 100€ de chèque qui vont leur permettre d'améliorer leur pouvoir d'achat", a t-il soutenu.

Mis en place du 16 janvier au 28 février, ce dispositif permet, moyennant l'envoi d'un formulaire, d'obtenir un virement de 100 euros sur son compte en banque. Cette prime est limitée aux revenus d’activité, avec un plafond fixé à 14.700 euros de revenu fiscal de référence (RFR) par part fiscale, ce qui concerne 10 millions de foyers en France

La barre du litre à 2€ se rapproche

Côté pompe, les prix des carburants routiers ont à nouveau augmenté en France la semaine dernière, selon des chiffres publiés lundi par le gouvernement qui font apparaître une hausse des prix comprise entre 17 et 27 centimes le litre au cours du mois écoulé. Dans les stations-service françaises, tous les carburants se rapprochent de la barre des 2 euros du litre, selon des chiffres du ministère de la Transition énergétique arrêtés vendredi et publiés lundi 30 janvier

Dans le détail, le gazole s'est vendu au prix moyen de 1,9432 euro le litre, soit 2,7 centimes de plus que la semaine précédente. Il faut débourser 17,6 centimes de plus par litre comparé au 30 décembre. L'essence sans plomb 95 a augmenté pour sa part de 3,2 centimes en une semaine, pour un prix affiché de 1,9334 euro en moyenne, et le SP95-E10 était en hausse de 3,5 centimes, vendu à un prix moyen national de 1,9103 euro le litre.