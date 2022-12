Chauffage : des ordis à la place des radiateurs, un bailleur fait baisser la facture des locataires

Un bailleur propose des ordinateurs en guise de radiateurs. Illustration (TBIT / PIXABAY )

Un bailleur social a mis en place un système innovant pour chauffer les appartements d'une résidence située près de Toulouse. De puissants data centers ont été installés dans certains logements : quand ils sont en marche, ils traitent des données pour le compte d'une société parisienne et diffusent de la chaleur.

On peut dire que le Groupe Les Chalets a eu du nez lors de la réhabilitation d'une résidence à Launaguet, près de Toulouse, il y a deux ans. Ce bailleur social a en effet décidé de miser sur l'innovation pour revoir la consommation d'énergie de ses locataires. Comme le relate 20 Minutes , des « data centers » ont ainsi été installés dans certains logements : il s'agit d'ordinateurs qui traitent des données quand ils sont allumés et qui dégagent de fait de la chaleur.

Au total, 75 % des 59 locataires chauffent leur appartement avec ces microprocesseurs. De plus, le design de ces radiateurs numériques a été savamment étudié. Les grands boîtiers noirs surmontés d'une tablette en bois se fondent parfaitement dans le décor.

Des factures en nette baisse

Pour ces installations qui permettent aux habitants de réaliser des économies d'énergie, Les Chalets ont fait appel à une entreprise parisienne, Qarnot, qui « vend de la puissance de calcul » . Concrètement, le locataire équipé allume et éteint le data center quand il le souhaite et sollicite ensuite l'opérateur qui lui rembourse l'énergie non consommée. Il conserve tout de même ses radiateurs traditionnels.

L'un des résidents explique à nos confrères que pour les mois d'hiver, sa facture d'électricité est passée de 51 à 29 euros. « Sur la première année d’utilisation, l’économie moyenne est de 293 euros par locataire » , estime Pauline Dussol du Pôle réhabilitation du Groupe Les Chalets.