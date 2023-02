Cette maison contemporaine américaine était un ranch avant sa transformation

Le manque de hauteur sous plafond des ranchs a conduit l’architecte à innover en relevant le plafond pour ajouter de plus grandes fenêtres.

Dès que l’on aperçoit l’extérieur de cette maison tout juste rénovée située à Nashville dans le Tennessee, aux États-Unis, le ton est donné. La propriété a deux faces hétérogènes: une revêtue de briques blanches peintes qui donne sur la rue, un hommage au ranch classique, et une à l’arrière, composée de baies vitrées et d’un revêtement en bois Kebony, une technologie qui permet d’améliorer les propriétés des bois résineux pour leur conférer un coloris brun foncé comparable à celui des bois exotiques, qui reflète l’esthétique moderne et rappelle les notes boisées de l’intérieur.

Cette maison à deux visages, «Two-Faced House», puise dans le potentiel du ranch existant afin de créer des espaces intérieurs modernes. « L’usage du bois Kebony m’a donné l’occasion d’explorer les bâtiments en bois d’ici, dans le Tennessee. Ces lattes créent une atmosphère et une qualité lumineuse qui ne sont pas sans rappeler les nombreuses vieilles granges que l’on peut trouver dans la région », justifie l’architecte Michael Goorevich.

Des espaces simples à moderniser

De jeunes mariés souhaitaient s’offrir une maison moderne. Mais après une discussion concernant les coûts de réalisation, ils ont décidé de suivre les conseils de Michael Goorevich et de rénover un ranch existant, datant des années 1950. Avant sa rénovation, ce ranch était voué à la démolition. « Avec leur agencement en deux parties, avant et arrière, et l’accès aux services par le haut et le bas, il est relativement facile de moderniser ces ranchs pour qu’ils répondent mieux aux exigences de la vie moderne. Dans le cas de ce projet, nous avons proposé un ajout sous la forme d’une “baie vitrée” qui s’étend sur toute la longueur de la maison et donne sur la cour et le paysage environnant », explique Michael Goorevich.

L’architecte a toutefois rencontré un obstacle lors de la rénovation du bien: le manque de hauteur sous plafond du ranch et ses petites fenêtres. Il a donc décidé de relever le plafond pour ajouter une grande fenêtre à l’extrémité de la maison afin de faire entrer la lumière et de donner plus de profondeur à l’espace. De même dans la cuisine la surélévation du plafond a permis de récupérer l’espace sous-utilisé du grenier.