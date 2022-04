Cet hôtel parisien gagne 3 étages grâce à une surélévation

Comment créer une extension et offrir 45 chambres au lieu de 30 en plein cœur de Paris? Par une extension de 800 mètres carrés en hauteur et en sous-sol.

De l’extérieur du 89 rue Fondary, dans le 15e arrondissement de Paris, la surélévation de l’ hôtel qui appartient au groupe Orso est quasi invisible. Et pourtant, sur cette parcelle de 371 m² s’élève à présent un édifice de presque 1700 m². Il y a encore deux ans, l’Hôtel Wallace mesurait 900 m² et disposait de 30 chambres. Aujourd’hui, 800 m² supplémentaires ont été ajoutés, 470 en étages et 320 en sous-sol, par l’agence Silvio d’Ascia Architecture et l’hôtel compte 15 chambres supplémentaires. Une terrasse sur le toit de 70 m², que l’on ne devine pas depuis la rue, vient coiffer l’édifice, côté cour, avec vue sur la Tour Eiffel. « Il ne s’agit pas d’un projet criant mais discret pour construire la ville sur la ville », explique l’architecte Silvio d’Ascia.

« La surélévation étant surtout visible à l’arrière du bâtiment, il a été moins difficile d’obtenir un avis favorable de l’ABF (architecte des bâtiments de France NDLR)», explique la chef de projet Giulia Perino. L’ABF veille en effet à la conservation des monuments et des perspectives.

« Cette dent creuse typiquement parisienne était l’occasion parfaite pour réaliser une surélévation », poursuit Giulia Perino. Pour assurer une continuité avec l’architecture faubourienne du quartier aux proportions peu élevées, qui se présente à la manière d’un rez-de-chaussée avec un ou deux niveaux et une toiture en zinc, la surélévation en quatre niveaux revêt un habillage en zinc pré-patiné couleur bleu nuit. L’extension apparaît donc comme un élément naturel, offrant la sensation de couronner l’édifice depuis sa création. La façade sur rue est désormais haute de 15.50 m contre 7.50 m avant surélévation.

Le sous-sol qui est le cœur de l’hôtel n’offre pas l’image d’une cave renfermée mais au contraire d’un espace lumineux organisé autour d’une cour intérieure. Cette dernière est surmontée d’une verrière qui éclaire d’une lumière zénithale la salle du petit-déjeuner et le lounge bar. Une petite salle de fitness et une terrasse de 12 m² parviennent même à se glisser dans ce lieu cosy. Parmi les 45 chambres, une suite de 28 m², au dernier étage, offre une vue panoramique sur la rue Fondary et est dotée d’un balcon filant, un vrai « palace », comme le qualifie la directrice de l’hôtel, Stéphanie Billat.

« Quand on pense à la valeur du mètre carré à Paris, on s’y retrouve », assure l’architecte lorsqu’il évoque le coût du projet, 5 millions d’euros, soit 6250 euros pour les 800 m² supplémentaires. Et en effet, le prix au mètre carré dans le 15e arrondissement de Paris est de 11.292 € en avril 2022, soit une augmentation de 22% en 5 ans.

Silvio d’Ascia a déjà procédé à des surélévations mais pour des logements de particuliers, à l’image de la rénovation d’un immeuble de logements rue Poussin, dans le 16e arrondissement de Paris, pour un client privé. Les grandes baies vitrées coulissantes entourées d’un bardage en zinc soulignaient cette surélévation. De même, l’exploitation des combles d’un ensemble immobilier rue Lecourbe, dans le 15e, a permis de créer une autre surélévation.