Ces retraités qui continuent à travailler : les avantages du dispositif de cumul emploi-retraite

Le dispositif cumul emploi-retraite permet aux retraités de continuer à exercer une activité professionnelle rémunérée tout en percevant leurs pensions de retraite. Le cumul de cette activité et de la pension de retraite peut être total ou partiel selon la situation du retraité. Cependant, la nouvelle activité professionnelle ne permettra pas au salarié d’acquérir des nouveaux droits à la retraite.

Ces retraités qui reprennent une activité professionnelle

Le passage à la retraite est une étape importante dans la vie. Si certains l’attendent avec impatience, épuisés par leur carrière professionnelle, d’autres peuvent en revanche craindre l’arrêt de leur activité. Mais prendre sa retraite ne signifie pas forcément arrêter toute activité professionnelle. Certains retraités choisissent notamment de créer leur entreprise, forts de leur expérience et d’un réseau professionnel enrichi au fil des années. D’autres retraités optent pour la reprise d’une activité salariée rémunérée. Les motivations varient selon chacun : volonté de conserver du lien social, volonté de transmettre ses connaissances et son expérience, ou encore volonté de compléter ses revenus. En 2020, on estimait qu’il existait plus de 482 000 séniors salariés en France.

Le cumul emploi retraite total et partiel

Reprendre une activité salariée une fois retraité permet de cumuler deux sources de revenus : le salaire et la pension de retraite. Cependant pour cumuler de façon intégrale les revenus professionnels et les pensions de retraite (de base et complémentaire), il faut respecter deux conditions. À savoir : avoir obtenu toutes les retraites de bases et complémentaires. Et avoir obtenu la retraite de base du régime général à taux plein. Si ces deux conditions ne sont pas respectées, les retraités peuvent tout de même reprendre une activité professionnelle. Cependant le cumul des revenus et de la retraite ne sera que partiel. Pour reprendre une activité salariée chez son dernier employeur, le cumul emploi-retraite ne sera possible que 6 mois après la cessation d'activité chez lui et l’admission en retraite. Depuis la réforme des retraites de 2014, si un retraité reprend une activité professionnelle rémunérée, cette activité n’ouvre pas de droits pour sa retraite de base.

Trouver un emploi pour les retraités

Retrouver un emploi une fois le départ à la retraite n’est pas toujours une tâche aisée. Et pour cause, outre la grossesse, l’âge reste un des premiers critères de discrimination à l’embauche. Cependant, compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie, le financement des retraites pose problème au gouvernement. Résultat, l’embauche des séniors est encouragée par le gouvernement qui accorde certaines aides aux entreprises comme l’aide à l’embauche, le CDD sénior, ou encore le parcours emploi compétences. Ce dernier permet aux entreprises de bénéficier d’une aide versée par l’État d’un montant de 30 à 60% du SMIC horaire brut. Par ailleurs, il existe désormais des sites dédiés à l’embauche des séniors. Certaines entreprises apprécient de recruter des séniors, puisqu’il s’agit de salariés expérimentés, opérationnels plus rapidement et qui pourront également mettre à profit leurs connaissances pour former les plus jeunes.