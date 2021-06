Ces petites lignes qui peuvent faire flamber le prix d'une LOA ou d'une LLD

Attention aux frais cachés dans la LOA ou la LLD ! ( Crédits : © Richard Villalon - stock.adobe.com)

Louer plutôt qu'acheter ? C'est le choix que de plus en plus de Français font pour leur véhicule, leur smartphone ou encore leur électroménager. Mais attention : plusieurs pièges peuvent faire grimper la facture.

Par MoneyVox,

Grâce à des loyers bas, les formules de location gagnent du terrain, tant sur le marché de l'automobile que sur celui de l'électronique ou des équipements ménagers. Grâce à la LOA, Location avec Option d'Achat, ou à la LLD, Location Longue Durée, les Français sont nombreux à privilégier l'usage à la propriété. Mais ce choix est-il le plus judicieux financièrement ? Derrière les faibles loyers affichés se cachent souvent de petites lignes coûteuses.

LLD ou LOA : le premier loyer majoré, un surcoût à intégrer

Le premier argument en faveur de la LOA ou de la LLD, aussi appelée leasing, est sans aucun doute le prix des loyers. Mais la comparaison avec les échéances d'un crédit à la consommation classique ne doit pas s'arrêter là. Le premier loyer majoré doit, par exemple, être pris en compte. Souvent écrit en petit dans les publicités, ou énoncé très rapidement dans les spots à la télévision ou à la radio, ce surcoût n'est pas à prendre à la légère : il représente parfois jusqu'à 30% du prix d'achat et contrairement à une caution, il ne sera pas remboursé à la restitution du bien loué. De même, la valeur résiduelle permettant de lever l'option d'achat d'une LOA doit être minutieusement étudiée. Et si vous privilégiez une LLD, n'oubliez pas qu'à la fin du contrat, vous devrez impérativement restituer le bien loué sans pouvoir en devenir propriétaire.

Quels sont les pièges à éviter lors de la location d'une voiture ?

La popularité de la LOA et la LLD ne doit pas faire oublier certains inconvénients de ces formules. La location d'un véhicule comporte certaines spécificités, à savoir la limite kilométrique et l'usure de la voiture. Ainsi, un nombre de kilomètres prévisionnel doit être indiqué dans le contrat de LOA ou de leasing. Plus celui-ci est bas, moins le loyer est cher. Mais attention, dépasser cette limite peut se révéler très coûteux : comptez entre 5 et 10 centimes par kilomètre supplémentaire. Certains contrats prévoient la possibilité de changer de limite kilométrique une à deux fois par an, moyennant une augmentation du loyer. Une mesure bien pratique si l'usage du conducteur évolue, mais qui n'est malheureusement pas systématique.

Par ailleurs, lors de la restitution d'un véhicule en LLD, ou si l'automobiliste ne lève pas l'option d'achat d'une LOA, le loueur vérifie son état. Carrosserie, sièges, vitres, pneus... tout y passe ! Et en cas de petit accroc ou d'usure anormale, la facture peut être salée. La moindre rayure, la moindre grosse tâche va ainsi entraîner des frais de remise en état.

Gare aux frais de résiliation anticipée en Location Longue Durée

Entre contrats de LOA et de LLD, il existe une différence de taille : la location avec option d'achat est encadrée par la même réglementation que le crédit à la consommation. Une protection dont les consommateurs ne bénéficient pas en LLD. Et en matière de leasing, les pratiques sont parfois contestables. C'est le cas des frais de résiliation anticipée. La personne qui a souscrit une LLD et qui souhaite l'arrêter avant l'échéance prévue est souvent contrainte de payer la totalité des loyers qui auraient dû être versés. Un problème que la Cour des comptes a soulevé dans son rapport public 2021, et qui devrait faire l'objet de mesures gouvernementales. Mais en attendant, mieux vaut bien lire les conditions avant de souscrire une LLD pour une voiture, un téléphone portable ou tout autre appareil.