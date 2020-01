Casa Bianca, le récit d'une improbable rénovation à l'italienne

COUP DE CŒUR Quand un couple d'universitaires décide de rénover la maison familiale de Madame dans le sud de l'Italie et quand Monsieur, alias Jacques de Saint-Victor, nous le raconte, on plonge avec délice.

«Comment en étions-nous venus avec Michela à cette solution saugrenue de retaper une maison dans l'extrême sud de l'Italie? Je me le demande encore ce matin en fermant la porte du prieuré...». Une aventure saugrenue qui a donné naissance à un délicieux roman!

Les maisons ont une histoire, nous avons chacun notre histoire, les unes et les autres peuvent être liées, mais souvent elles sont difficiles à raconter, pas facile de transmettre les émotions que font naître de vieilles pierres. Loin des récits méritoires, mais parfois poussifs, de rénovation, d'ouvrages pur sucre historiques, le bouquin de Jacques de Saint-Victor (Casa Bianca, Équateurs littérature, 386 pages, 23 euros) est jubilatoire. Une comédie à l'italienne!

Amour des vieilles pierres

L'es affleure. «Les maisons incarnaient à mes yeux des lieux chargés de vie, d'espoir et d'attente. Regarder les fenêtres allumées la nuit. Faire le tour du propriétaire. Le "circum ambulare glebis" des Anciens. Il y avait bien une poétique de l'espace pour parler comme Bachelard».

Mais ce qui fait le sel du récit, ce sont les personnages, l'auteur, «homme à ne rien faire», en tête. On trépigne de le suivre au fin fond du sud de l'Italie, dans le Salente, non loin de Lecce, et de mettre les pieds dans la maison où il passe ses étés. «Derrière de lourds murs en pierre délavée, la baraque de Michela faisait penser à une sorte de maison forte sans fioriture où l'on avait percé quelques fenêtres sous la Restauration. Repliée sur une cour protégée par un grand porche, le portone, ce petit couvent avait des airs d'hacienda espagnole.» Repeinte en blanc, elle va devenir la Casa bianca.

La rénovation qu'il nous conte est hors normes, à petit budget, scénarisée, avec ses personnages de comedia del arte. L'auteur et son explosive épouse Michela, en acteurs principaux de ce joyeux récit, mais aussi de savoureux personnages secondaires, le maire, le poseur de moustiquaires beau comme Apollon, Bianca la sensuelle et mystique étudiante qui fait le ménage, Laura épicière «à l'air séraphique, le visage lisse comme une Pietà». Vous ne verrez plus les Pouilles du même œil lors de vos prochaines vacances!

Laissez-vous faire en suivant ce couple décalé. Et n'ayez plus peur d'être vous-mêmes, seuls peut-être! Loin des réseaux sociaux et de leur mise en scène narcissique, la rénovation de la Casa bianca s'avère une réconciliation avec soi-même. «Aussi absurde que cela puisse sembler, cette maison nous apaisait. Et nous éprouvions une grande joie à nous retrouver seuls. À Paris, j'avais parfois pris les solitaires pour des misanthropes. Il n'est pas sociable. Je me trompais: celui qui se tient à l'écart du monde parce qu'il souffre de sa futilité, et plus encore de son inauthenticité, n'est pas plus condamnable que le mondain, celui qui recherche la fréquentation de tous mais n'est sincère avec personne» ... «Je restais parfois seul du lever au coucher du soleil à lire dans notre jardin broussailleux».

Brossé par un amoureux de l'Italie, qui s'est trouvé de nouvelles racines, cet aperçu de la vie d'une communauté villageoise, d'une culture réchauffe l'âme et nous offre un grand bol d'air roboratif pour 2020!