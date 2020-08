Carton plein pour l'épargne-retraite malgré le Covid

Près de 210.000 contrats ont été souscrits depuis le lancement du Plan d'épargne retraite individuel (Perin) en octobre dernier.

Le Covid-19 n'a pas eu raison des nouveaux produits d'épargne-retraite, bien au contraire. Près de 210.000 contrats ont été souscrits depuis le lancement du Plan d'épargne retraite individuel (Perin) en octobre dernier, portant l'encours à plus de 1,5 milliard d'euros selon des chiffres de la Fédération française de l'assurance (FFA) fin juin que s'est procurés Le Figaro. Ces contrats, conçus en remplacement des anciens PERP et Madelin, avaient déjà connu un départ en trombe, avec 84.000 Perin ouverts au 31 décembre. Mais avec le Covid, on aurait pu s'attendre à ce que les souscriptions s'effondrent. Il n'en a rien été. C'est d'autant plus étonnant que le confinement a pénalisé l'assurance-vie, en décollecte depuis le mois de mars.

«Le Perin est un énorme succès. Chez nous, il est poussé par les souscriptions de professions libérales», se réjouit Éric Le Baron, directeur général de Swiss Life Assurance. Ce mouvement pourrait encore s'amplifier car ce genre de produit est très souscrit en fin d'année, à cause de ses avantages en termes de défiscalisation.

Les PER (plans d'épargne retraite), dont fait partie le Perin, ont vocation à être plus souples, plus lisibles et plus avantageux fiscalement que les anciens PERP, Madelin et autres Perco. La sortie peut désormais se faire en capital et non plus uniquement en rente viagère. Le contrat peut être soldé en cas d'achat de la résidence principale.

Les PER peuvent être souscrits à titre individuel (Perin) ou via son employeur (Perob ou Pereco). Mais le confinement a gelé les négociations en entreprises et a pénalisé la version collective des nouveaux contrats. Seuls 3000 PER collectifs ont été souscrits depuis le 1er octobre selon la FFA.