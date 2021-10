Carrefour propose un abonnement pour accéder à de meilleurs prix

Payer tous les mois pour réaliser des économies... L'idée, au premier abord, peut étonner. Pourtant, c'est ce que propose Carrefour avec son abonnement.

Carrefour propose un abonnement pour acce?der a? de meilleurs prix /iStock-Wuka

Abonnement Carrefour : de quoi s'agit-il ?

L'abonnement mensuel déjà testé par d'autres groupes

Les avantages de l'abonnement pour les groupes et les clients

Depuis le 20 septembre dernier, Carrefour a mis en place un nouveau programme. Il s'agit d'un abonnement mensuel qui permet de profiter de prix plus bas en magasin. Le groupe évoque ainsi 15 % de réduction sur plus de 7 000 produits. L'abonnement est proposé à 5,99 euros par mois et sans engagement de durée (deux jours avant la fin de l'abonnement, Carrefour prévient le client au cas où ce dernier souhaiterait le renouveler). Pour les clients détenteurs de la carte Pass, l'abonnement passe à 4,83 euros par mois. Quant à la remise de 15 % sur les produits du groupe, elle est cumulable avec les autres promotions et offres de fidélité. Il faut noter que la remise ne se fait pas directement en caisse. Le remboursement est effectué sur le compte du client dans les deux/quatre jours qui suivent ses achats. Pour l'heure, cet abonnement est un test proposé uniquement dans les 21 magasins de Rouen et ses alentours et dont Carrefour dressera le bilan à la fin de l'année. Si celui-ci est positif, un déploiement national sera mis en place en 2022.Le groupe Carrefour n'est pas le premier à tester un système d'abonnement. En 2019, Casino lance Casino Max Extra à 10 euros mensuels pour bénéficier de 10 % de remise en caisse. L'abonnement Casino Max est d'ailleurs toujours proposé par l'enseigne qui précise qu'au-delà de 100 euros d'achats par mois, le client est gagnant. Une application a en outre été créée. Le succès semble donc au rendez-vous pour Casino. De son côté, Monoprix a créé Monopflix et ses trois formules : un, six ou 12 mois. Pour 9,90 euros par mois (9,15 euros mensuels avec l'offre de six mois à 54,90 euros et 8,33 euros par mois avec la formule annuelle à 99,90 euros), le groupe propose lui aussi 10 % de remise immédiate sur vos courses alimentaires. Il explique, comme Casino, que le client est gagnant dès 100 euros d'achats par mois.Qu'apporte l'abonnement aux enseignes comme Carrefour, Casino ou encore Monoprix ? En cas de succès : des ventes et un chiffre d'affaires boostés ; l'arrivée de nouveaux clients et la fidélisation des habitués ; des recettes fixes... Pour le client, les économies financières réalisées sont évidemment le principal atout de cette formule qui tend à se développer. Avec Carrefour, par exemple, l'abonnement est rentabilisé dès 50 euros d'achats par mois. Olivier Dauvers (du site Le web Grande Conso) a testé l'offre. Le point négatif qu'il a soulevé est le remboursement sur compte bancaire qui oblige, d'une part, à partager ses coordonnées et qui, d'autre part, rend l'expérience du client moins fluide.