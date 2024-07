Cambriolages d'été, comment s'en préserver ?-iStock-AntonioGuillem

Ne pas laisser deviner son absence

En septembre 2023, Zinedine Bouzourene (justt_zizouu pour ses followers !), un influenceur qui cumule plus de 8,2 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, était cambriolé. Quelques semaines plus tard, c’était au tour de Cyril Lignac, le célèbre chef pâtissier qui compte, quant à lui, plus de trois millions d’abonnés. Ils sont des centaines, comme eux, influenceurs ou célébrités, à livrer aux esprits malveillants, un éventail de leurs bien les plus précieux, en les exposant via des photos ou vidéos de leur domicile... Et, pis encore, ils informent de leur absence dudit logement, en indiquant, en temps réel, leur présence à l’autre bout du monde ! Ce qui est vrai pour les personnes très suivies sur les réseaux sociaux l’est aussi pour tout un chacun, et mérite donc d’être rappelé : n’annoncez vos dates de vacances ni sur votre messagerie - qu’elle soit vocale ou mail - ni sur les réseaux sociaux !

Faire surveiller son logement

Il existe différents moyens, pour confier la surveillance de son logement à un tiers : vous pouvez, durant votre absence, le prêter à un proche (cela devrait être aisé cet été si vous habitez Paris ou une autre ville olympique !). Vous pouvez également solliciter vos voisins, et leur demander, par exemple de simuler une présence en relevant votre courrier, en ouvrant vos fenêtres régulièrement et / ou en garant un véhicule devant chez vous ! Il existe par ailleurs différents dispositifs plus structurés tels que : L’ « Opération Tranquillité Vacances » (OTV), un service de sécurisation effectué gratuitement par les forces de l’ordre. Il suffit pour cela de faire une demande à la brigade de gendarmerie, ou au commissariat de police (inscription 45 jours à l'avance, et au plus tard, trois jours avant votre départ, si votre logement dépend d'une zone police, la veille s’il dépend de la gendarmerie). Ces mêmes services proposent également, en amont de votre départ, de vous faire bénéficier d’un « référent sûreté », c’est-à-dire un gendarme ou policier, expert en sécurité et vidéoprotection qui réalise une consultation gratuite de votre logement et vous dispense différents conseils pour le protéger. Vous pouvez aussi rejoindre le mouvement « Voisins Vigilants et Solidaires® », qui consiste à vous s’appuyer sur les riverains, qui signalent, aux autorités compétentes (mairie, police etc) tout comportement suspect. Enfin, vous pouvez souscrire au dispositif « participation citoyenne », un plan de surveillance établi en partenariat entre la mairie et la police, ou la gendarmerie.

Le système d’alarme

Plébiscités par les assureurs, les systèmes de télésurveillance reliés à un centre où veillent des agents de sécurité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sont aussi redoutés des cambrioleurs. En cas d’alerte, l’agent se rend sur place et, s’il constate une effraction, prévient immédiatement les forces de l’ordre. Plus coûteux qu’une vigilance organisée entre voisins, mais peut-être aussi un peu plus dissuasif...