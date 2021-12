Ça vous dit d’habiter dans une de ces maisons bulles?

Les maisons bulles, emblème des années Pop, se présentent comme de véritables sculptures habitables, loin des lignes droites et strictes des maisons plus traditionnelles.

Que diriez-vous d’habiter dans une maison bulle , un concept architectural iconique, emblématique des années 1960? Rappelez-vous le surprenant Palais futuriste de Pierre Cardin, à Théoule-sur-Mer, près de Cannes , de couleur rouge ocre, qui comprend plusieurs modules différents, en forme de sphères. Ses courbes ne sont pas sans rappeler celles des habitats troglodytes, en symbiose avec la nature. Voici une sélection de maisons bulles édifiantes proposées par Architecture de Collection , une agence immobilière spécialisée dans la vente d’architecture remarquable des 20e et 21e siècles.

La Maison Unal, édifiée en Ardèche par le peintre et sculpteur Joël Unal, en collaboration avec Claude Häusermann-Costy, épouse les roches accidentées qui s’élèvent vers le ciel. Cette résidence d’été de 156 mètres carrés à l’architecture organique, comprend trois chambres dont une avec terrasse et sortie indépendante, une piscine, un spa et plus de 150 mètres carrés de terrasses dont une tour avec vue sur le panorama du Mont-Blanc au Mont Lozère. En voile de béton appliqué à la main sur une armature d’acier, elle forme une seule coque, éclatante de blancheur. La lumière s’y reflète et se répand à l’intérieur de la maison à travers des hublots, à l’allure futuriste. Les banquettes et les étagères ont été façonnées à la main, en continuité avec les parois intérieures. Elle est à la vente pour plus de 2 millions d’euros.

Des objets d’art

Le chalet nomade Nova House en aluminium, conçu par les architectes Michel Hudrisier et M. Roma en 1972, est facilement démontable et transportable. Nul besoin de creuser des fondations pour son installation comme il est livré en kit. De forme ovoïde et aux reflets argentés, il semble s’inscrire dans un univers de science-fiction, et s’adapte aux envies de ses habitants: il peut être aménagé en chambre d’hôtes, en lieu d’exposition, en coin détente et spa ou encore en cellier avec espace de dégustation. Ce module de 45 mètres carrés est vendu au prix de 250.000 €.

La maison «Trois Coupoles» de l’architecte Jean Daladier, classée aux Monuments Historiques depuis 2014, prend place au cœur même de la forêt, près de Sens (89), à 1h30 de Paris. Elle fait partie d’un ensemble de quatre maisons expérimentales, toutes situées à l’entrée d’une clairière, et répond au désir d’une architecture modulable et extensible à l’infini. Véritable objet d’art, cette maison est composée de trois ensembles arrondis en béton, semblables à des coupoles aux larges baies triangulaires imbriquées les unes dans les autres.

L’armature en béton armé, a volontairement été laissée apparente à l’intérieur et à l’extérieur. Comme posées sur le sol, les deux maisons n’ont pas de fondations. Elle accueille les œuvres abstraites de l’artiste Jean Degottex, spécialement conçues pour cet édifice comme la sculpture «Signal» qui capte le soleil et invite à la méditation. La maison «Trois Coupoles» a récemment été acquise par des amateurs passionnés d’architecture et de design qui prévoient un chantier de restauration, pour ouvrir une nouvelle page de son histoire.