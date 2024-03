«C’est réconfortant de pouvoir veiller sur mes chats» : les caméras de surveillance, nouveaux joujoux des Français

Pour protéger son logement, espionner ses animaux de compagnie ou surveiller ses enfants : à chacun son utilisation de ces équipements, de plus en plus présents dans les maisons et appartements.

Les Français seraient-ils devenus des « Big Brothers » ? Depuis quelques années maintenant, les propriétaires n’hésitent plus à équiper leur logement de caméra de surveillance . Extérieure ou intérieure, munie d’une alarme ou non, la demande pour ce genre de technologie ne cesse d’augmenter. «Le marché a doublé en cinq ans, glisse-t-on chez Somfy, spécialisé dans la domotique. C’est le dispositif que nous vendons le plus.»

«Nous sommes tous les deux absents la journée, un système de surveillance nous paraissait indispensable avec un taux de cambriolage qu'est celui de la France» , témoignent par exemple Cécile et Freddy*, 28 ans tous les deux, qui ont installé chez eux il y a un an et demi quatre caméras extérieures , ainsi que des détecteurs de mouvement et des contacteurs de porte. Depuis 2022, le nombre de cambriolages de logements est effectivement reparti à la hausse en France, selon les données du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), avec 217.600 cambriolages enregistrés (+3% par rapport à 2022). «Par ailleurs, il y a un côté très rassurant qui te permet de vérifier à tout moment que tout va bien surtout pendant les longues absences, par exemple pendant les vacances » , estime le jeune couple de Franciliens.

Hausse des cambriolages, médiatisation de faits divers et d’affaires de maisons squattées, « ensauvagement » de la société avancé par certains… Toute cette atmosphère contribue au développement de ce marché. «Les gens font de plus en plus face à de l'insécurité, avec tout ce qu'on voit à la télévision ou via les expériences de proches, ce qui les incite à vouloir se sécuriser», confirme Robin Benito, expert sécurité chez le comparateur en ligne Selectra . À cela s’ajoute «la publicité croissante» de ces équipements, proposés par de plus en plus d’acteurs, qui proposent «des offres attractives et plus personnalisées» , ajoute Robin Benito. «Les caméras sans abonnement, ça n’existait pas il y a à peine cinq ans, ou très peu» , souligne-t-il.

Abordables et faciles à installer

Et les prix sont très accessibles, démarrant à 20 ou 30 euros. «Mais pour avoir un produit digne de ce nom, mieux vaut être prêt à dépenser au moins 50 euros» , recommande l’UFC-Que Choisir. «Les prix des caméras connectées sont de plus en plus abordables, elles sont faciles à installer et à appairer» , confirme-t-on chez Boulanger, alors que les alarmes traditionnelles souffrent - notamment - de leurs tarifs élevés. Ces dernières «restent chères, s'intègrent peu dans des écosystèmes domotiques et ne préviennent pas les intrusions», observe-t-on du côté de l’enseigne d’électroménager et d’appareils multimédia.

Toutefois, un certain nombre de Français semblent disposés à mettre le prix pour se protéger. Les kits de vidéosurveillance, pour lesquels il faut débourser au minimum 150 à 200 euros, ont ainsi connu une croissance de 28% en 2023 chez Leroy Merlin. Quant à la télésurveillance , qui permet de déléguer la gestion des alertes à des sociétés extérieures, elle surfe également sur cette vague : le chiffre d’affaires du secteur représentait en France en 2022 près de 1,2 milliard d’euros, soit une hausse de 9% par rapport à l’année précédente, selon les données de l’Atlas 2023 d’En Toute Sécurité, journal bimensuel spécialisé dans la sécurité. Ce service n’est pourtant pas à la portée de toutes les bourses. «Le plus souvent, l'installation coûte entre 500 et 1000 euros, à laquelle il faut ajouter un abonnement de 40 à 50 euros par mois» , rapporte Cyril Brosset, de Que Choisir.

Mélanie, elle, n’a pas voulu casser sa tirelire, après le cambriolage de ses voisins en 2022. «J'ai acheté une caméra chez Action pour 25 euros, pour me dire : “s'il arrive quelque chose, j'ai un œil sur l'appartement”, raconte la jeune femme de 29 ans . Ça me permet de me rassurer je pense.» «Les caméras simples, sans être accompagnées d'alarme, cela suffit rarement, mais cela peut tout de même dissuader certains voleurs» , juge Robin Benito. Toutefois, la sécurité n’était pas le seul argument pour Mélanie, heureuse propriétaire d’un animal à quatre pattes. «Elle me permet de savoir ce que fait mon chat quand il est dans l’appartement, si tout va bien.»

Surveiller son chat, mais aussi ses enfants

Une utilisation détournée qui est loin d’être isolée. «On n’est pas du tout dans une logique de surveillance de nos biens, amorce Magalie*, 30 ans. On s'est toujours demandé ce que nos deux chats faisaient de leur journée quand on est au travail. Par curiosité et pour la blague, sans savoir si on la garderait sur le long terme, j’ai acheté une caméra à mon mari pour son anniversaire fin janvier, pour environ 30 euros sur Amazon.» Et tous deux en retirent du positif. «En fait spoiler : nos chats ne font pas grand-chose de la journée, mais c’est apaisant et réconfortant de pouvoir veiller sur eux en un clic. Ça m'arrive souvent au travail de brancher mon téléphone et de me le laisser en écran de diffusion, j'ai l'impression de faire du télétravail.»

Robin Benito confirme : «Ces caméras de bienveillance, cela ne coûte vraiment pas cher, et pour une trentaine d'euros ça donne un coup de boost au moral de voir ses chats.» Mais pas que. Elles sont également idéales pour vérifier que ses enfants sont bien rentrés de l’école par exemple. La caméra «répond aussi à un nouveau besoin de confort» , observe-t-on chez Somfy, en prenant l’exemple des livraisons à domicile , une tendance croissante depuis le Covid. «Le nombre de livraisons de colis à domicile a considérablement augmenté, et on a de plus en plus besoin de surveiller sa maison. Par exemple, le livreur sonne via un visiophone connecté, l’utilisateur reçoit l’appel à distance, ouvre le portail au livreur et vérifie via la caméra qu’il a bien déposé le colis et qu’il est reparti tout de suite après», décrit l’entreprise spécialisée.

Et la caméra peut aussi être une solution séduisante pour les propriétaires louant régulièrement leur logement sur Airbnb, pour vérifier que leurs hôtes ne font pas n’importe quoi chez eux. Ou pour ceux qui l’envisagent pour la période des Jeux olympiques de Paris. Mais attention, la réglementation de la plateforme américaine est sur le point de changer. Elle a annoncé la semaine dernière avoir décidé d’interdire, à compter du 30 avril, les caméras de surveillance à l'intérieur des logements loués sur le site, afin de protéger la vie privée de ses clients. Souriez, vous (n’) êtes (pas) filmés !

*Le prénom a été modifié.