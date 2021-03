C'est en 2016 que naît l'idée de mettre en place une « Marque du Consommateur ». Et cette marque, « C'est qui le patron ?! », pourrait devenir un label.

L'histoire de « C'est qui le patron ?! »

Bientôt le label « C'est qui le patron ?! » ?

COVID-19 : CQLP va plus loin

« Réaliser collectivement le cahier des charges d'un produit, [...] le faire fabriquer comme nous le souhaitons et [...] le faire commercialiser au juste prix », voici les objectifs de la marque « C'est qui le patron ?! ». Lancée en 2016 par Nicolas Chabanne, elle a déjà créé plus de 30 produits vendus en grande distribution, a soutenu plus de 3 000 producteurs français et compte plus de 10 000 sociétaires. Le fonctionnement ? Les consommateurs créent ensemble le cahier des charges d'un produit. Lorsqu'il a été validé, le produit est fabriqué par une structure partenaire. La publicité est remplacée « par une communication de réseaux qui [permet] de faire d'importantes économies sur le prix de vente conseillé ». Tout consommateur peut participer à l'élaboration du cahier des charges d'un produit en remplissant un questionnaire en ligne. De même, tout le monde peut aider à établir le Top 3 des prochains produits ou encore signaler la présence des produits « C'est qui le patron ?! » dans les commerces. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aller plus loin en devenant sociétaires pour un euro symbolique. La marque CQLP connaît un beau succès depuis son lancement. Ainsi, plus de 250 millions de produits solidaires ont été vendus. Et cette année, la totalité des bénéfices servira à aider les personnes en difficulté. « Au mois de janvier 2021, les ventes des produits CQLP ont permis de dégager 113 680,20 € de bénéfices ! » soit 84 650,90 € après impôts.La marque « C'est qui le patron ?! » a décidé de mettre à disposition des fabricants de l'industrie alimentaire qui le souhaitent son cahier des charges. « Cette décision a pour but de permettre le soutien à plus grande échelle d'un maximum de familles de producteurs partout en France. » Ce n'est pas la première fois que CQLP prend cette initiative. En 2017 déjà, la marque avait fait le test avec des groupes comme Monoprix ou encore Carrefour. « Monoprix est la première enseigne de grande distribution à avoir fait ce choix fort et courageux qui permet d'aider des centaines de familles payées désormais au juste prix. »Face à l'impact de la pandémie, la marque CQLP a décidé de créer un fonds de solidarité pour les professionnels en difficulté et pas uniquement les producteurs/agriculteurs. Un dossier est à remplir en ligne. « Le contexte lié à la crise [de la] COVID-19 met beaucoup de personnes en grande difficulté alors que dans le même temps, des entreprises voient leurs ventes fortement progresser. [...] Les consommateurs et citoyens ont donc créé un fonds pour que cette aide puisse être directement apportée à des personnes en souffrance. Difficile d'accepter en effet que cette crise partagée par tous enrichisse certains alors que dans le même temps elle en condamne d'autres. »