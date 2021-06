Bricorama et Leroy Merlin, les deux enseignes leaders du secteur du bricolage, tirent particulièrement bien leur épingle du jeu. L'un opère un changement d'approche client et l'autre est élu enseigne préférée des Français.

Bricorama se réinvente, Leroy Merlin triomphe / iStock.com - andresr

Bricorama veut offrir une expérience client de haut niveau

Leroy Merlin, enseigne préférée des Français

Peu de personnes le savent, mais depuis quatre ans, Bricorama fait partie du groupement des Mousquetaires, célèbre pour détenir le réseau Intermarché. La maison-mère vient de lancer une importante mutation de l'enseigne de bricolage dans le but d'offrir une expérience client de haut niveau. C'est d'ailleurs sous le sigle NEC - pour "nouvelle expérience client" - que cette nouvelle orientation stratégique a été initiée. Tout est en train d'être revu en profondeur : l'univers graphique, le logo, l'offre en produits ou encore l'organisation de l'espace. Et ce, afin que les magasins ne soient plus de simples rayons de vente d'articles de bricolage, mais des lieux où les clients trouveront des solutions à leurs projets de rénovation, de bricolage, d'aménagement ou de décoration. Pour l'un des responsables de l'enseigne, "nous passons de vendeur de produits à vendeur de solutions". C'est dans les Yvelines, à Orgeval, que le premier magasin qui concrétise cette mutation vient d'ouvrir ses portes. Si les produits de bricolage continuent d'y être vendus, la nouveauté réside dans la possibilité d'être accompagné par un conseiller afin de faire avancer son projet de rénovation, d'aménagement ou de construction. Le client bénéficie de conseils avisés et d'un accompagnement sur-mesure dès l'arrivée en magasin, mais également dans chaque rayon où, là encore, des conseillers spécialisés aident les clients à trouver des solutions à leurs besoins : électricité, plomberie, peinture, isolation, quincaillerie...Autre grand nom du secteur du bricolage en France, Leroy Merlin vient d'être élu enseigne préférée des Français. Il faut dire qu'à l'instar de Bricorama, Leroy Merlin bénéficie d'un regain d'intérêt de la part des Français pour le DIY (do it yourself) depuis le premier confinement de mars 2020. Les ventes d'articles de bricolage ont explosé, les Français s'étant lancés dans des opérations d'aménagement et de rénovation de leur domicile ou de leurs extérieurs. En près d'un an et demi, les trois confinements successifs ont contraint les Français à rester à leur domicile, avec, il faut dire, peu d'occupations possibles en dehors de leur journée de travail, pour ceux qui ont pu le conserver. Ils se sont donc massivement tournés vers les enseignes de bricolage, les seules, ou presque, à être restées ouvertes durant ces périodes. Les restrictions sanitaires ont été pour beaucoup de personnes l'occasion de réaliser les travaux de bricolage qu'ils n'avaient pas eu le temps de réaliser jusqu'à présent, et d'autres y vont vu la nécessité de rendre leur lieu de vie simplement plus agréable. Leroy Merlin a su coller à cette nouvelle aspiration et a profité de cette situation, à tel point que la marque a soufflé la première place du podium de l'enseigne la plus plébiscitée à Décathlon, une première depuis des années. Résultat : les Français ont davantage privilégié le bricolage au sport, et Leroy Merlin est désormais le n°1 pour eux.