"Bonne nouvelle" pour les prêts immobiliers : Villeroy de Galhau se réjouit de taux en "baisse forte"

Le gouverneur de la Banque de France a salué une tendance favorable au "redémarrage progressif de l'immobilier", alors que le secteur est embourbé dans la crise.

Francois Villeroy de Galhau, le 12 avril 2023, à Washington DC ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

"Les Français recommencent à emprunter". A l'occasion d'une interview au 20h de France 2 , le gouverneur de la Banque de France a indiqué que les taux d'intérêt moyens des nouveaux prêts immobiliers a nettement baissé en novembre, "sous les 3,4%", contre 3,51% en octobre. Cette tendance est une "bonne nouvelle" pour le marché immobilier, s'est réjoui François Villeroy de Galhau, mercredi 8 janvier.

"Nous allons bientôt publier les chiffres des taux sur le mois de novembre : en moyenne les crédits immobiliers, qui étaient à plus de 4% il y a un an, en janvier 2024, en novembre sont tombés en moyenne en-dessous de 3,4%". "C'est une baisse forte", a-t-il estimé. "D'ailleurs les Français recommencent à emprunter. C'est une bonne nouvelle pour un redémarrage progressif de l'immobilier" , a ajouté le gouverneur.

En présentant ses voeux mercredi, le gouverneur de la Banque de France a aussi pronostiqué que la Banque centrale européenne (BCE) pourrait abaisser ses taux jusqu'à un niveau proche de 2% "d'ici l'été prochain" grâce au recul de l'inflation. Un élément clé pour que les banques françaises réduisent encore davantage leurs taux.

Une "tendance de reprise" encore timide

Jusqu'ici, bien que la BCE ait depuis juin ramené de 4% à 3% son principal taux directeur, les taux des crédits immobiliers n'avaient qu'à peine décéléré, passant de 3,56% en septembre à 3,51% en octobre, selon la Banque de France. C'est encore très au-dessus du niveau du premier trimestre 2022, où le taux moyen était de 1,80%. Ces taux s'entendent hors frais et assurances. Au 3e trimestre 2024, tous frais compris, les taux d'emprunt sur 20 ans et plus s'élevaient encore à 4,39%.

La baisse des taux d'emprunt devrait donner un coup d'accélérateur aux crédits immobiliers, dont le montant total est déjà repassé au-dessus de la barre des 10 milliards d'euros au mois d'octobre, à 10,4 milliards, dans un marché en petite forme. La Banque de France a pointé une "tendance de reprise depuis le point bas de mars 2024".

Le montant total des nouveaux crédits immobiliers n'avait dépassé qu'une seule fois la barre symbolique des 10 milliards d'euros cette année, au mois de juillet. Au rythme actuel, l'année 2024 risque d'être la plus faible depuis dix ans, les incertitudes économiques et politiques ayant provoqué une vague d'attentisme chez les acheteurs, qu'ils soient primo-accédants, secundo-accédants ou investisseurs.