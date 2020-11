Black Friday 2020 : les Français devraient être au rendez-vous

Les consommateurs ont prévu d'y consacrer en moyenne 245 euros. L'occasion aussi d'amorcer leurs achats de Noël.

Désormais incontournable, le Black Friday a tout pour être un succès commercial cette année encore. Malgré la crise sanitaire, les Français devraient être au rendez-vous de cette opération promotionnelle venue des États-Unis et désormais bien ancrée dans les pratiques commerciales.

Deux Français sur trois se déclarent intéressés par cette opération promotionnelle, selon une étude du cabinet PwC, qui a sondé 2000 Français entre les 3 et 6 novembre, pour cerner leurs intentions d'achats. En moyenne, 56% ont déjà planifié leurs achats. Ils sont même 70% parmi les 18-34 ans. Les consommateurs ont prévu d'y consacrer un budget moyen de l'ordre de 245 euros. Une enveloppe en légère hausse par rapport à 2019, de +5%.

Alors que les commerces physiques non-essentiels doivent rouvrir début décembre si les conditions sanitaires le permettent, les consommateurs prévoient de profiter du Black Friday pour faire aussi une partie de leurs achats de Noël. Plus d'un tiers (35%) des intentions d'achat concernent des cadeaux de Noël, selon l'étude de PwC. Un pourcentage qui devrait gonfler étant donné que la date du black Friday a été reculée d'une semaine, au 4 décembre, pour permettre aux commerces non-essentiels d'y participer.

« Le Black Friday va être un succès », pronostique Nathalie Damery, présidente et cofondatrice de l'Observatoire société et consommation (Obsoco). « Les gens veulent consommer. Avec le reconfinement ils se sentent sous contraintes. Confrontés parallèlement à une baisse de pouvoir d'achat, ou un sentiment de moindre pouvoir d'achat, les consommateurs vont regarder surtout les prix ». Ce qui laisse présager que les promotions, du type Black Friday trouveront sans problème leur public. D'autant que ces derniers mois les bas de laine se sont remplis.

Place donc aux achats plaisir. Les produits les plus plébiscités sont l'électronique, les vêtements mais aussi les jouets en anticipation de Noel, l'ameublement et la décoration, souligne l'étude du cabinet PwC. « Il s'agit de biens de consommation durable, festifs, des cadeaux qui montrent que les Français ont envie de se faire plaisir. Ce sont des catégories toujours privilégiées durant les opérations de Black Friday. Avec une incidence supplémentaire liée à ce que l'on vit », souligne Pascal Ansart expert des secteurs des biens de consommation et de la distribution au sein du cabinet PwC.

Les objets de la maison par exemple ont le vent en poupe cette année. « Entre les deux confinement, on a observé une explosion du marché du meuble et de la maison (+13% entre août 2019 et août 2020 . La maison étant le refuge contraint par excellence se voit dotée de nouveaux atouts», souligne Nathalie Damery de l'Obsoco. Les jeux vidéos et jeux de société sont aussi - tout particulièrement cette année - des produits qui plaisent. L'intérêt pour le local et des achats plus raisonnés devrait aussi se confirmer. « Une consommation durable, plus réfléchie s'est accélérée avec de valeurs de marques auxquelles les gens se sont attachés », ajoute Pascal Ansart.

Enfin, sans surprise, beaucoup d'achats se feront à distance. « 70% des achats sont prévus en ligne », à l'occasion du Black Friday selon l'étude PwC. Une pratique qui devrait se retrouver dans les courses de Noël. Le «click and collect», en très forte hausse aussi cette année, devrait être très prisé. De quoi faire craindre quelques embouteillages logistiques, même si les commerces, petits et grands, sont désormais de plus en plus rodés à ce mode d'achat.