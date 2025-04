Bill Gates a perdu 1 million en vendant cette villa mais son nouveau propriétaire vise 20 millions de plus-value

Le propriétaire actuel de l’ancienne villa de Bill Gates en Floride souhaite vendre la demeure à un prix exorbitant. Il l’a achetée pour 4 millions de dollars et compte en tirer 23,5 millions de dollars.

Jupiter Island, en Floride, serait-elle en proie à une malédiction ? Céline Dion qui y était propriétaire d’une villa a dû diminuer de moitié le prix de vente de sa villa en quatre ans, faute de trouver un acquéreur. Mise en vente en 2013 à 72,5 millions de dollars puis à 45,5 millions en 2016, elle a de nouveau vu son prix baisser en 2017 à 38,5 millions de dollars. Elle a trouvé preneur à moitié prix.

Bill Gates, le fondateur de Microsoft , a lui aussi perdu de l’argent à Jupiter Island. Il avait fait l’acquisition de sa propriété de près de 900 m² en 2009 pour 5 millions de dollars selon les archives publiques. En 2018, il a perdu 1 million de dollars à la revente. La villa composée de 7 salles de bains et de 4 chambres est aujourd’hui proposée à 23,5 millions de dollars, soit une hausse de 19,5 millions de dollars en 7 ans, comme le rapporte Robb Report . Rien que ça. Un prix qui semble démesuré.

Le summum du luxe

Certes, la maison, mise en vente par Sotheby’s International Realty , est dotée de sols en marbre poli et de moulures décoratives. Elle dispose d’un spa et d’une piscine intérieure chauffée ainsi que d’une grande terrasse avec une cuisine extérieure. Sans compter le garage, qui pourra abriter 8 voitures, la borne de recharge pour voitures électriques et le système anti-moustiques. Un quai privé pour amarrer son bateau vient compléter tous les équipements luxueux de cette maison.

Les acheteurs bénéficieront d’une demeure discrète, à l’abri des regards, puisque la maison ne compte aucun voisin. « Pour ceux qui recherchent le summum du luxe, cette résidence exceptionnelle est la destination idéale », commente Susan Hemmes, de Sotheby’s International Realty. « Ce domaine offre un summum d’intimité, de sécurité et de confort », décrit-elle.

La villa trouvera-t-elle preneur au prix cette fois ? La maison la moins chère en vente sur l’île est affichée à 3,75 millions de dollars. Dix propriétés seulement dont celle-ci affichent un prix supérieur à 20 millions de dollars à Jupiter Island. À voir si le propriétaire des lieux est trop gourmand donc ou si les multiples équipements dont bénéficie la propriété justifient ce tarif.