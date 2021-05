Deux enseignes se mobilisent pour réduire l'impact des tickets de caisse sur l'environnement. En effet, Carrefour et Système U n'imprimeront plus automatiquement de tickets de caisse. Cette mesure a pour objectif de réduire l'impact environnemental de ces morceaux de papier, en apparence anodins et pourtant nocifs pour la santé. Décryptage.

Bientôt la fin des tickets de caisse / iStock.com - supersizer

30 milliards de tickets de caisse

Souhaitez-vous un ticket de caisse ?

Un atout pour contester les erreurs et gérer le budget

On les accepte poliment, puis ils se glissent au fond d'une poche avant de finir à la poubelle. De l'impression à la prise en main, la durée de vie des tickets de caisse est inférieure à quelques secondes. Aussi inoffensifs et anodins qu'ils puissent être, leur existence a un impact majeur sur l'environnement. Environ 30 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année en France. Cette production de papier représenterait 2,5 millions d'arbres abattus et un gaspillage de près de 950 millions de litres d'eau. La composition chimique des tickets de caisse présente également un enjeu de santé publique majeur : le papier thermique utilisé pour l'impression contient un certain nombre de substances chimiques nocives pour la santé.Les clients des supermarchés et hypermarchés Carrefour, Super U ou Hyper U devront bientôt répondre à cette question lors de leur passage en caisse. Si le code de l'environnement prévoit prochainement l'interdiction de l'impression et de la distribution systématique de tickets de caisse, des tickets de carte bancaire ou de bons d'achat, mais ce ne sera pas avant le 1er janvier 2023. Carrefour et Système U ont décidé de prendre les devants. Les deux enseignes ont ainsi annoncé en avril qu'elles mettraient fin à l'impression systématique des tickets de caisse. Chez Système U, la mesure est en place depuis le 6 mai dans les 1.200 enseignes du groupe. Le géant de la distribution précise que sa décision, s'inscrivant dans une démarche écoresponsable, a également été conditionnée par la réponse de la clientèle. Système U indique que 40 % des clients ne demandent plus l'impression du ticket, qui finit directement à la poubelle de la caisse. Ne pas imprimer ces tickets permettrait en théorie au groupe d'économiser 44.000 kilomètres de bobines de papier par an. Chez Carrefour, on estime pouvoir économiser 200 mètres de papier pour 1 000 tickets de caisse non imprimés. Le dispositif, qui était déjà testé depuis un an dans les magasins de proximité, sera étendu à l'ensemble des hypermarchés du groupe. Dans les deux enseignes, les clients détenteurs d'une carte de fidélité pourront accéder à la liste de leurs achats par mail ou en se connectant sur leur espace client.Si la mesure séduit dans l'ensemble, certains consommateurs pointent du doigt les inconvénients de la disparition du ticket de caisse. Intraitable allié de la gestion du budget familial, le ticket imprimé à chaud permet également aux esprits pointilleux de vérifier les erreurs d'encaissement sur place. Que les intransigeants soient rassurés puisque, dans les deux enseignes, les clients qui le souhaitent pourront continuer à faire imprimer leur ticket d'achat en le précisant lors de leur passage en caisse.