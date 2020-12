Bientôt la fin des catalogues papiers et des prospectus ?

Ikea n'imprimera plus son catalogue commercial. En France, la chasse aux prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres va s'intensifier à partir du 1er janvier prochain.

À l'instar des cabines téléphoniques qui ont définitivement disparu du paysage, assistons-nous à la lente et inexorable fin des catalogues publicitaires papiers et des prospectus ? L'enseigne suédoise d'ameublement, Ikea, a annoncé lundi qu'elle n'imprimerait plus son catalogue commercial tiré jusqu'à 200 millions d'exemplaires dans le monde chaque année. Vieux de 70 ans, ce livret est distribué gratuitement dans ses magasins et souvent livré directement au domicile des consommateurs. Le géant suédois du meuble en kit n'est pas le premier à renoncer au support papier. En France, dans le secteur de la vente à distance, le catalogue des 3 Suisses a disparu en 2014, après 82 ans d'existence. L'édition printemps-été, diffusé à 4 millions d'exemplaires, a été la dernière. Quant à celui de La Redoute, gros bouquin de plus de 1200 pages, né en 1928 et diffusé deux fois par an, sa dernière parution papier date de l'automne-hiver 2015. Parmi les acteurs de la grande distribution, Monoprix a aussi décidé de réduire la voilure côté prospectus. Depuis le 1er janvier 2019, cette enseigne du groupe Casino ne procède plus à des distributions massives de publicités papier dans les boîtes à lettres.

Dans une société de plus en plus digitalisée, où les achats se font de plus en plus à distance ; dans un monde où la protection de l'environnement devient un impératif, où le gaspillage de papiers est de moins en moins toléré, ces catalogues et prospectus seront-ils bientôt des objets de collection, d'un autre temps ?

Virage numérique

Pour le géant du meuble en kit, l'abandon du catalogue papier s'inscrit dans une stratégie de mutation digitale qui s'est accélérée ces derniers mois, avec la crise du Covid-19. Les consommateurs repèrent de plus en plus les produits qui leur plaisent sur internet, et achètent davantage en ligne. Le catalogue papier d'Ikea était de moins en moins utilisé. L'enseigne suédoise d'ameublement veut ainsi suivre les tendances de consommation.

Plus globalement, les prospectus et catalogues papiers n'attirent plus autant qu'avant les clients en magasin. «D'ici 2022, plus de la moitié - 58% - des achats faits dans les magasins seront influencés par la publicité digitale, le canal mobile ou l'ordinateur, anticipe Laurent Landel, président de Bonial, société spécialisée dans le marketing numérique. On assiste à une tendance de fond qui ne fait que s'accélérer .»

Raisons économiques

Logiquement, les distributeurs délaissent peu à peu le papier aussi pour des raisons économiques. Pour les 3 Suisses et La Redoute, à l'époque, ces deux entreprises étaient en difficultés financières, elles ne pouvaient plus en supporter les coûts d'édition et de distribution. Pour des raisons pratique aussi, éditer un catalogue de près de 1 000 pages deux fois par an fige l'offre, obligeant à stocker massivement les marchandises en début de saison, et à fixer les prix.

Concernant Ikea, qui n'a pas souhaité dire combien d'argent était consacré à son livret commercial et affirme que « ce n'est pas une décision d'économie », Konrad Grüss, le directeur opérationnel d'Inter Ikea, cité par l'AFP a reconnu que «c'était traditionnellement une bonne part de nos dépenses marketing». En France, selon Bonial, les catalogues, brochures et prospectus publicitaires papiers qui sont distribués chaque année par l'ensemble des enseignes et distributeurs représentent 3 milliards d'euros d'investissements. Une facture qui pèse lourd dans le budget marketing alors que ces supports ne sont pas toujours très optimisés. « C'est un investissement qui est en partie non productif. Pour 20 prospectus qui vont être lus. On accepte que 80 ne le soient pas », souligne encore Laurent Landel.

Limiter le gaspillage papier

Les arguments environnementaux sont aussi de plus en plus avancés par les enseignes qui décident de réduire leur publicité papier. C'est clairement la stratégie affichée par Monoprix qui affirme vouloir « préserver l'environnement et répondre à une attente des urbains », son cœur de cible. D'après l'enseigne du groupe Casino, en supprimant environ 30 millions de livrets publicitaires, cela permettait d'économiser « 2.400 tonnes de papiers ». D'autres enseignes comme Leclerc avaient promis de suivre le pas en invoquant aussi des arguments environnementaux.

Il faut dire que l'enjeu est de taille. En 2015, plus de 20 milliards d'imprimés publicitaires non adressés étaient distribués chaque année en France, alors qu'un consommateur sur trois se disait réfractaire à ce type de démarchage. Selon le ministère de la transition écologique, les prospectus publicitaires papier représentaient il y a 5 ans : près de 800.000 tonnes en France, ce qui correspondait à une moyenne de 12 kg par habitant ou 30 kg par foyer sur une année. Les imprimés publicitaires représentent 89% de ces quantités, les catalogues commerciaux : 5%, la presse des collectivités : 4%, et les journaux gratuits d'annonces : 2%. « Si ces dernières années l'utilisation globale de papier baisse, la distribution papier publicitaire ne faiblit pas pour autant. En 2018, le papier publicitaire représentait 1/4 du papier consommé en France contre 20% en 2012 », alerte Alice Elfassi, responsable des affaires juridiques de l'association environnementale Zero Waste France.

Dans ce contexte, le virage des enseignes vers le support publicitaire numérique est un signal positif salué par les défenseurs de l'environnement. « La fin du catalogue papier d'Ikea est un symbole important qui va dans le bon sens, en phase avec les attentes citoyennes, et qui permet d'éviter un gaspillage papier considérable », reconnaît Alice Elfassi. Mais pour elle « ce n'est pas suffisant » : il faudrait plus largement réguler la publicité qui pousse à une consommation parfois excessive, qui a « un impact environnemental important ». « Attention aussi à d'autres supports publicitaires qui peuvent être polluants, comme les abris bus lumineux par exemple », ajoute-t-elle.

Des stratégies variées

Si Ikea a fait le choix radical d'abandonner son catalogue papier, tous les distributeurs ne tirent pas un trait total sur ce support papier. Chez Monoprix par exemple, les prospectus sont encore distribués en magasin ou envoyés aux personnes ayant indiqué leur adresse postale. La Redoute édite fréquemment trois petits catalogues thématiques pour présenter ses produits décoration/ameublement et prêt-à-porter, qui renvoient le consommateur vers le site internet.

Leclerc, qui avait promis en 2010 d'arriver en « 2020 sans prospectus», a finalement opté pour une stratégie plus intermédiaire afin de réduire la consommation de papier. «Le format de l'ensemble des prospectus a été optimisé ce qui a permis de diminuer la consommation de papier de 20% entre 2019 et 2020», affirme l'enseigne qui explique utiliser «du papier recyclé ou du papier issu de forêts gérées durablement». Les clients sont aussi «invités à rapporter leurs catalogues afin qu'ils soient recyclés». Des prospectus qui existent aussi en format numérique.

Vers un rééquilibrage

Car le prospectus papier reste un moyen important pour les distributeurs d'attirer les clients dans leurs magasins. Les consommateurs français continuent largement de feuilleter les catalogues et autres brochures publicitaires. D'après le cabinet Nielsen, 61% utilisent les prospectus papier pour trouver des informations sur les nouveaux produits et les promotions (contre 19% par e-mail, 16% via les sites internet et 14% via les applications). 32% vérifient et comparer les prix dans les prospectus et 20% les utilisent pendant leurs courses. Ces pourcentages communiqués par l'institut datent de fin 2019, mais donnent un bon aperçu des tendances.

« Le prospectus papier, qui permet de montrer en quelques dizaines de pages des produits qui incitent les clients à se rendre en magasins, reste très appréciés des consommateurs qui adorent les offres et les promotions », souligne Laurent Landel, de Bonial. «Selon les magasins, 10 à 15% du chiffre d'affaires est réalisé parfois grâce au catalogue papier », assure-t-il. La publicité papier reste donc encore un levier très puissant pour les distributeurs.

Plus qu'à une disparition totale des catalogues papier et prospectus publicitaires, nous assistons probablement davantage à un rééquilibrage de la publicité papier vis-à-vis du digital. Avec moins de prospectus indésirables. Une bonne nouvelle. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la nouvelle loi anti-gaspillage qui va renforcer à partir du 1er janvier 2021 l'obligation de respecter les autocollants avec la mention « stop pub » apposée sur les boîtes aux lettres. En cas de non-respect, le contrevenant risque une amende de 1500 euros à 3000 euros en cas de récidive.