Lancé par la BCE en 2020, le projet d’euro numérique suit tranquillement son cours. Si l’institution européenne prévoit une mise en place d’ici 2027, l’intérêt de cette monnaie électronique reste encore relativement obscur pour le grand public. Décryptage.

Bientôt l'euro numérique, pourquoi faire ? -iStock-chekyfoto

Qu’est-ce que l’euro numérique ?

La BCE publiait en octobre 2020 un rapport sur l’euro numérique. Ce document a pour objectif d’introduire le projet d’une monnaie commune numérique aux différentes parties prenantes, dont le grand public. En préface de son rapport, la BCE indique le cadre et les enjeux financiers et de sécurité relatifs à l’introduction d’une monnaie numérique disponible pour les paiements de détail, à une époque où la dématérialisation des transactions est devenue monnaie courante.

Répondre à l’accroissement des transactions électroniques

Sur son site internet, la BCE indique que l’euro numérique se présenterait littéralement « comme les billets en euros, mais [en version] numérique. L’institution précise qu’il « s'agirait d'une monnaie électronique, émise par l'Eurosystème (la BCE et les banques centrales nationales de la zone euro), et accessible à tous les citoyens et entreprises. » La monnaie unique dématérialisée serait donc une représentation virtuelle de la monnaie fiduciaire qui coexisterait avec les espèces, sans toutefois les remplacer. L’euro numérique aurait notamment pour vocation de répondre à la demande croissante de paiements virtuels, renforcée par l’explosion du e-commerce durant la pandémie. La monnaie serait un moyen de paiement électronique sécurisé, facile d’utilisation et gratuit pour les besoins de paiement basiques. Enfin, à l’instar de la monnaie physique, l’euro numérique pourrait être utilisé partout au sein de la zone euro.

Un lancement potentiel d’ici 5 ans

Lors d’une conférence de presse organisée à Paris fin septembre, le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau a donné le calendrier approximatif du lancement de la monnaie numérique, précisant que les réflexions en étaient « à mi-chemin » et que « l’Eurosystème prendra[it] sa décision d’ici fin 2023, pour un lancement potentiel en 2026 ou 2027. » Le gouverneur de la Banque de France a également énoncé que l’un des enjeux de l’euro numérique de détail était de contribuer au soutien de la souveraineté monétaire et l'autonomie stratégique. François Villeroy de Galhau a notamment expliqué qu'un euro numérique freinerait le recours au crypto monnaies privées, ou aux monnaies numériques non européennes, dans des transactions conclues au sein de la zone euro. Le projet d’euro numérique s’inscrit dans la droite ligne des réflexions entamées aux États-Unis par la Fed, ou encore en Chine, où le e-yuan est disponible et opérationnel depuis mars 2021.