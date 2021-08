Bateau, voiture, piscine, jardin : tirez des revenus de vos actifs

Gagnez de l'argent en louant vos actifs : jardin, maison, bateau, piscine etc... (© DR)(© Freepik/cc/ Benjamin Celier/ Trigano/Beneteau)

En louant son auto, son bateau, sa piscine ou son jardin pour de courtes durées, il est possible de compléter ses revenus de manière appréciable. Tour d'horizon.

Vous disposez d'un bien inemployé (automobile, camping-car, bateau) ou d'un espace inoccupé (jardin, parking, piscine, territoire de chasse). Autrement dit, vous possédez un actif qui dort ou somnole plusieurs mois dans l'année.

Alors, sachez qu'il peut être réveillé avec profit en le référençant sur l'une de ces plateformes numériques qui ont adopté le même modèle économique que celui d'Airbnb pour l'habitation.

Un modèle gagnant-gagnant qui permet à chacun d'améliorer son pouvoir d'achat : le propriétaire rentabilise son bien avec facilité et l'utilisateur en dispose à moindre coût.

Bateau, sorties en mer fructueuses

La France compte ainsi un million de bateaux de plaisance, mais très peu sortent en mer plus de deux semaines par an. Or les charges annuelles (entretien, assurance, place de port...) pèsent lourdement dans la mesure où elles représentent en moyenne 10 % du prix de l'embarcation. C'est à partir de ce constat que Click&Boat, le «Airbnb du bateau», a été créée en 2013.

Cette plateforme permet aux propriétaires d'un voilier, d'un bateau à moteur ou d'un semi-rigide de le rentabiliser, en couvrant notamment les frais liés à son entretien, et aux utilisateurs de naviguer à des tarifs avantageux. Un module permet d'estimer le potentiel locatif. Et il suffit de créer une annonce sur le site en précisant les dates de disponibilité et