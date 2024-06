AVF : Aide aux vacances famillesAVF: Aide aux vacances familles

AVF/ Aide aux vacances familles-iStock-evgenyatamanenko.jpg

Qu’est-ce que l’Aide aux vacances familles (AVF) ?

L’Aide aux vacances familles (AVF) est un dispositif proposé par certaines Caf (Caisses d’allocations familiales) et MSA (mutualités sociales agricoles) afin d’aider les familles à partir en vacances. L’AVF concerne les séjours de huit jours. De plus, au moins un parent doit accompagner le ou les enfants. Le montant de l’aide dépend du quotient familial au mois de janvier de l’année concernée. Les conditions d’octroi peuvent varier selon les Caf/MSA. Rapprochez-vous de votre organisme pour en savoir plus.

Quelles démarches effectuer ? Qui paye quoi ?

Bonne nouvelle, les bénéficiaires de l’AVF n’ont aucune démarche à effectuer pour obtenir l’aide. En effet, fin février, les personnes éligibles ont reçu une notification sur Internet ou un courrier postal les prévenant qu’elles pouvaient en bénéficier. Et une fois la notification reçue ? Il faut, le plus tôt possible car la demande est élevée, choisir un séjour en ligne et remplir un dossier d’inscription. Les démarches peuvent également être faites par téléphone, pensez simplement à vous munir de votre numéro d’allocataire pour le communiquer. Si l’offre proposée vous convient, acceptez-la et versez des arrhes pour confirmer votre réservation. Un mois avant le grand départ, vous devrez payer la somme restante. Notez qu’avec le dispositif AVF, les bénéficiaires n’ont pas à avancer d’argent puisque le montant de l’aide est déduit du prix du séjour. Seule la différence est à régler. À titre d’exemple, pour une famille dont le quotient familial est de 400 €, une location de huit jours à 800 € avec prise en charge égale à 65 % lui reviendra à 280 €. Pour pouvoir bénéficier de l’Aide aux vacances familles, il faut obligatoirement choisir un organisme/camping labellisé Vacaf (vacaf.org).

AVF : les points à retenir

Voici ce qu’il faut retenir concernant l’AVF : il s’agit d’un dispositif financier permettant d’aider des familles à partir en vacances ; la prise en charge peut atteindre 75 % du prix du séjour selon les Caf/MSA ; au moins un représentant légal et un enfant doivent partir pour une durée de huit jours ; le séjour doit être labellisé Vacaf (vacaf.org) ; il faut être allocataire (Caf) ou toucher une prestation familiale versée par une MSA ; le quotient familial ne doit pas dépasser un certain montant (qui peut varier selon les organismes) ; pour bénéficier de l’AVF, aucune démarche n’est à effectuer, les bénéficiaires sont prévenus par courrier postal ou par Internet ; des arrhes sont à verser au moment de la réservation et le reste de la somme est à payer un mois avant le départ ; pour 2024, le séjour doit avoir lieu entre le 6 juillet et le 1er septembre ; une aide supplémentaire (transport) peut être versée (100 à 200 €). Vous pouvez bénéficier de l’AVF ? Vous avez le choix parmi environ 4 000 destinations. Bord de mer, montagne… Où allez-vous passer vos vacances ?