Avec Teebike, votre vélo devient électrique en un éclair

Vous voulez passer du vélo classique à l'électrique ? Ne changez pas de vélo, changez de roue ! C'est le pari qu'a fait Teebike avec sa mise sur le marché d'une roue électrique permettant de transformer votre bicyclette en VAE (vélo à assistance électrique) !

Teebike

Upcycler les cycles !

Comment ça marche ?

Et le prix... ?

La promesse de l'upcycling : recycler une matière ou un produit pour créer une nouveauté à plus forte valeur que le produit initial. C'était bien le but affiché par l'entrepreneur Laurent Durrieu, lorsqu'il a créé, en octobre 2019, une roue équipée d'un moteur électrique rechargeable, permettant de transformer n'importe quel vélo traditionnel en vélo électrique. Ce faisant, la startup, TeeBike propose une véritable innovation technologique, toute en s'engageant dans une large démarche environnementale et sociétale. Les batteries sont ainsi collectées et recyclées par un éco-organisme de renommée : Corepile. Les roues sont assemblées par des Établissements et Services d'Aide par le Travail (ESTA), tandis que Teebike est engagé dans un processus de compensation carbone en soutenant des projets forestiers aux côtés d'Eco Tree. Mais in fine, l'aspect le plus vertueux de Teebike, c'est de donner une nouvelle vie à un vélo qui pourrait être condamné à la déchetterie... C'est le sort d'environ 300 000 vélo en France chaque année !La roue Teebike est connectée et électrifiée ! Équipée d'un moteur de 250 watts étanche et d'une batterie de dernière génération cette roue du futur est aussi connectée en Bluetooth à une appli qui vous permet de choisir votre « taux d'effort » ... Petite forme, on sélectionne l'assistance électrique maxi ; grande forme, on prend le mini, ou on revient même à une utilisation traditionnelle du vélo en utilisant la fonction « Stop and boost » de l'appli... L'installation de la roue se fait en un tour de clé. Le temps de charge va de 2 à 4 heures. Chargé à 100%, vous pourrez bénéficier d'une autonomie de 80 kilomètres en « tout électrique ». La vitesse maximale est celle autorisée en France pour un VAE : 25 km/heure. La roue est prévue en 4 tailles différentes pour pouvoir s'adapter à toutes sortes de vélos. Certifiée selon la norme CE 1594, la roue est proposée à l'essai gratuitement pendant 14 jours, garantie deux ans et échangée ou réparée à domicile en cas de besoin. Enfin, pour la protéger... Activez l'option « cadenas » sur l'appli. Cela verrouillera la roue et déclenchera une alarme si quelqu'un tente de se faire la belle avec votre roue !Il vous en coutera 750 euros, si vous décidez d'équiper votre vieux vélo de la roue Teebike, contre 2000 € en moyenne pour un vélo électrique neuf. Pour autant, comme ce dernier, la roue est éligible à certaines subventions publiques. La ville de Paris, par exemple, vous épaulera à hauteur de 400 euros. Certaines entreprises lui accordent également des aides. Elle peut faire l'objet d'un contrat de location longue durée avec un loyer mensuel minimum de 26,90 euros.