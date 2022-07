Automobile : le contrôle technique coûte-t-il plus cher dans votre département cette année ?

Quelques départements comme l'Aude, le Loiret et les Landes ont enregistré une baisse du prix du contrôle technique. (illustration) (Pixabay-WolfBlur)

Bonne nouvelle pour les automobilistes : le prix du contrôle technique a très peu augmenté en France cette année par rapport à 2019. Des disparités existent tout de même suivant les départements, avec des hausses notables des tarifs à certains endroits et quelques baisses ailleurs. Le type de véhicule joue aussi dans le prix.

Les propriétaires de voitures ont de quoi se réjouir. Le prix moyen du contrôle technique n’a pas explosé en France cette année. Un comparatif réalisé par le site Simplauto, basé sur les tarifs de plus de 5 600 centres spécialisés, révèle que le prix moyen du contrôle technique était en juin de 78,52 € pour une voiture thermique à deux roues motrices, contre 77,62 € en 2019, rapporte Capital .

Disparités selon les départements

L’augmentation n’est donc que de 1,16 % en trois ans. « Suite à la réforme du contrôle technique de mai 2018, notre baromètre révélait une flambée historique des prix, de l’ordre de 12 % , indique l'étude de Simplauto. Depuis, cette augmentation semble marquer le pas malgré le contexte inflationniste actuel. »

Le prix du contrôle technique a même baissé dans certains départements : l'Aude (-4,61 %), le Loiret (-3,59 %) ou encore les Landes (-3,19 %). Au contraire, certains départements ont connu une hausse, à l'instar de l'Indre-et-Loire (+8,44 %) ou de la Corrèze (+5,51 %). La situation est encore pire en Guyane (+11,48 %) ou en Martinique,( +12,92 %).

Plus cher pour l’électrique

Ces tarifs sont fixés par les centres eux-mêmes et non par l'État. En moyenne, les contrôles techniques sont plus chers dans le sud de la France et les Alpes. En Savoie, le prix moyen est de près de 100 €. Mais le prix dépend également du véhicule : le contrôle technique est ainsi plus cher pour les voitures électriques (+8 % en moyenne).

« Les centres de contrôle technique ont dû adapter leurs tarifs, notamment du fait d’un nombre de points accrus à contrôler » , note l'étude. Il faut ainsi compter en moyenne 84,80 € pour un modèle hybride et 85,10 € pour un modèle électrique. Pour un véhicule GPL, le contrôle technique coûte en moyenne 93 €. À noter également que la contre-visite n'est désormais plus gratuite, la majorité des centres (98 %) ayant décidé de la facturer.