Auto : faut-il encore acheter un véhicule diesel ?

Pollution, prix au litre, puissance… De nos jours, beaucoup de personnes se demandent si acheter un véhicule diesel est une bonne ou une mauvaise idée.

Les véhicules diesel sont-ils dépassés ?

Longtemps privilégiés par de nombreux conducteurs, les véhicules diesel sont de plus en plus boudés. Mais pourquoi ? D'une part, on les juge trop polluants. D'autre part, le prix à l'achat des véhicules diesel reste plus élevé que celui des véhicules essence. Il y a également la question de la pénurie de diesel qui risque de s'aggraver dans les mois qui viennent.

Enfin, la norme Euro 7, qui entrera en vigueur durant l'année 2025, va avoir diverses conséquences dont la hausse des prix de vente des véhicules thermiques (dont font partie les diesel). Elle va aussi entraîner de nouvelles restrictions concernant les émissions polluantes.

Diesel, essence, hybride ou électrique : que choisir ?

Tandis que l'on voit de plus en plus de voitures Tesla (100 % électriques) sur les routes françaises, de nombreuses personnes se demandent pour quelle technologie elles opteront pour leur prochain véhicule. Or, le diesel, l'essence, l'hybride et l'électrique sont des technologies qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients.

Concernant le diesel, si beaucoup estiment qu'il est plus polluant que l'essence, ce n'est en fait pas le cas. Le diesel émet effectivement plus de particules et d'oxydes d'azote que le sans-plomb mais il émet aussi moins de C02 (-20 % grâce aux filtres à particules). Et, l'un comme l'autre, doivent respecter la nouvelle norme Euro 7. En matière de pollution, ils sont donc comparables. Les véhicules diesel sont en outre plus performants qu'auparavant même s'ils restent assez bruyants. Et le prix à la pompe du gazole est toujours moins élevé que celui du sans-plomb 95/98. Toutefois, le diesel, en raison des restrictions régulièrement mises en place, est de plus en plus menacé.

Les véhicules hybrides et électriques sont une option de plus en plus prisée, d'autant plus que le nombre de bornes de recharge augmente continuellement. Les véhicules hybrides ont deux moteurs (thermique et électrique). Ils permettent donc de consommer moins de carburant et de polluer moins. Les 100 % électriques ne polluent pas lorsqu'ils roulent (mais leur production comme leurs composants ne sont pas irréprochables).

Bilan : l'achat d'un diesel, bonne ou mauvaise idée ?

L'achat d'un véhicule diesel peut être une bonne idée si vous parcourez chaque année de nombreux kilomètres. Et c'est encore plus le cas si vous empruntez régulièrement des routes nationales et/ou autoroutes.

En revanche, si vous ne roulez qu'en centre-ville et ne parcourez que des petits trajets, préférez un véhicule essence. De plus, le prix d'achat de votre véhicule sera mieux rentabilisé avec une voiture essence que diesel. Les voitures diesel sont plus chères à l'achat et ne sont rentabilisées qu'à partir de 20.000 kilomètres parcourus annuellement. Si vous souhaitez vous tourner vers un véhicule diesel, les experts recommandent la location longue durée avec ou sans option d'achat.