Attention aux faux billets en circulation !- iStock-ilkaydede.jpg

La célèbre méthode du « T.R.I » : Toucher, Regarder, Incliner

Toucher : Parce que le papier utilisé pour le fabriquer est recouvert d’une fine couche protectrice, un billet authentique est doté d’une texture particulière. Ainsi, il présente un léger relief au niveau des chiffres ou des motifs, et s’avère un peu craquant au toucher. Si tel n’est pas le cas, il pourrait être faux ! Regarder : Pour vous assurer que celui que vous avez entre les mains est vrai, focalisez-vous sur : Le chiffre indiquant sa valeur : il est présent en haut à gauche ou à droite ; et seule une partie en est visible lorsque vous regardez l’une ou l’autre des faces du billet. Mais si vous regardez le billet par transparence, vous devriez constater que les deux parties du chiffre se complètent, Le filigrane : vous pouvez le découvrir en plaçant le billet près d’une source de lumière. S’il n’apparait pas ou de manière insuffisamment claire, votre billet a de grande chance d’être un faux, Le fil de sécurité : nous parlons là de la bande sombre qui sépare le billet en deux parties. S’il est vrai, on doit en principe y apercevoir son montant en toutes petites lettres. Dans le cas contraire, de nouveau... Méfiance ! La signature : elle est située en haut à gauche du billet, sous le drapeau de l'Europe, et doit correspondre à celle du président de la BCE. Incliner : Enfin, la troisième étape consiste à incliner le billet, pour en découvrir l’hologramme qui figure sur tout billet authentique (sur la bande pour les petites coupures, et sur la pastille holographique argentée pour les grosses coupures). Pour le repérer, il suffit d’effectuer un mouvement de bas en haut. Devrait alors apparaître une image changeante qui représente un portrait de la princesse Europe - ce personnage de la mythologie grecque, qui a donné son nom à notre continent - et indique la valeur du billet.

De quels billets faut-il particulièrement se méfier ?

Les coupures de 50, 20 et 100 euros se partagent le podium, avec, sur 10 faux billets saisis, les scores respectifs de : 38,4% pour les coupures de 50 €, 34% pour celles de 20€, Et 11,7 % pour celles de 100 €.