Assurance vie : les fonds en euros alternatifs tiennent-ils leurs promesses ?

Comment ces fonds en euros nouvelle génération fonctionnent-ils ? (Crédit photo: 123RF)

Le rendement des fonds en euros s'étiole, année après année. Pour aller chercher un peu plus de performance, les assureurs ont mis au point des fonds en euros alternatifs. Comment ces fonds en euros nouvelle génération fonctionnent-ils ? Quelles sont les contraintes ? Tiennent-ils leurs promesses ?

Les fonds en euros classiques offrent à l'épargnant la garantie du capital et la liquidité de l'épargne à tout moment. C'est pourquoi ils sont majoritairement composés d'obligations, actifs peu risqués et liquides. Selon le site GVfM (GoodValueForMoney.eu) ils sont composés en moyenne de 79,1 % d'obligations, de 9,1 % d'actions et de 6,7 % d'immobilier.

Dans un contexte de taux toujours durablement très bas, leur performance s'étiole, année après année. En 2021, le rendement moyen est attendu autour de 1,00 %. À ce stade des annonces, les taux de rendement 2021 des fonds en euros classiques varient de 0,50 % à 2,75 %.

Pour aller chercher un peu plus de performance, tout en conservant une prise de risque modérée, les assureurs ont mis au point des fonds en euros alternatifs. Comment ces fonds en euros nouvelle génération fonctionnent-ils ? Quelles sont les contraintes ? Tiennent-ils leurs promesses ?

Les fonds en euros immobiliers : de 1,50 % à 2,50 % en 2021

Par rapport à un fonds en euros classique, les fonds euros immobiliers comportent une part plus importante d'actifs immobiliers. Selon le site GVfM, ils sont composés en moyenne de 50 % d'obligations, 36,2 % d'immobilier et 6,7 % d'actions. L'objectif de ces fonds est d'obtenir un meilleur rendement (le rendement des actifs immobiliers est généralement plus élevé que celui des obligations) tout en prenant un risque modéré. En 2021, les principaux fonds en euros immobiliers ont rapporté entre 1,50 % et 2,50 %.

Toutefois, les assureurs ont l'obligation de garantir la liquidité du fonds en euros à tout moment. Or, les actifs immobiliers sont peu liquides. C'est pourquoi les assureurs limitent l'accès à ces fonds en imposant à l'épargnant de verser une part minimum en unités de compte.

Les fonds en euros dynamiques : de 1,30% à 2,35% en 2021

Les fonds en euros dynamiques comportent une part en actions et/ou immobilier plus importante que dans un fonds en euros classique. Selon GVfM, ils sont composés en moyenne de 63,8 % d'obligations, 12,2 % d'immobilier et 15,2 % d'actions.

L'objectif ici encore est de prendre une part de risque un peu plus importante pour booster la performance du fonds. Mais attention, par définition, le rendement des actions peut fortement varier, à la hausse comme à la baisse, d'une année à l'autre. Aussi, le rendement de certains fonds en euros dynamiques peut être égal à 0 % certaines années. En 2021, les principaux fonds en euros dynamiques ont rapporté entre 1,30% et 2,35%.

Pour pouvoir accéder à ces fonds en euros, il est souvent nécessaire de verser une part minimum en unités de compte.

Les fonds euro-croissance : de – 0,14 % à 3,10 % en 2021

Le fonds euro-croissance consiste à ne garantir le capital qu'à l'échéance contractuelle prévue avec le client (8 à 10 ans la plupart du temps). En contrepartie de cet horizon de placement à long terme, le fonds est plus fortement investi en actions, ce qui permet d'espérer un rendement meilleur que celui d'un fonds en euros classique. Selon GVfM, ils sont composés en moyenne de 60,3 % d'obligations, 1,6 % d'immobilier et 34,5 % d'actions.



Sur l'année 2021, la plupart des fonds euro-croissance ont enregistré une performance autour de 3,00% (3,10 % pour le plus performant), en raison de la belle année réalisée par les marchés financiers. Toutefois, le fonds euros-croissance d'un assureur a réalisé une performance négative à - 0,14 %.

Les fonds euros fidélité : 2,43 % en 2021

Un assureur a lancé l'année dernière un fonds en euros fidélité : les gains ne sont accessibles qu'au bout de 5 ans et sont versés chaque année sur une unité de compte à risque modéré. Il est possible d'effectuer un retrait avant les 5 ans, mais les gains sont alors définitivement perdus et récupérés par les épargnants qui sont restés. Le fonds en euros fidélité de cet assureur offre en 2021 un rendement de 2,43 %.