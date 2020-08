La révolution digitale continue son petit bonhomme de chemin, en touchant tous les pans de notre société, y compris ceux pour lesquels la notion de « conseil » a longtemps été prégnante. Il en était ainsi, par exemple, de tout ce qui touchait à l'argent : l'investissement, les placements, la prise de risques financière. Mais si le conseiller bancaire a été pendant très longtemps, presque aussi important que le médecin de famille, les temps changent ! Et les Français - aidés d'internet - sont devenus de plus en plus avisés et indépendants en matière d'opérations financières. Ils plébiscitent ainsi les contrats en ligne et font la part belle à l'assurance vie. Alors, pourquoi, l'assurance vie, et pourquoi en ligne... ? Quelques éléments de réponse.

Assurance vie, les contrats en ligne ont du succès / iStock.com - Rawpixel

L'assurance vie : une épargne disponible et rentable, dans un cadre fiscal favorable

Les contrats en ligne : gestion simplifiée, performance optimisée !

Les chiffres de l'encours de l'assurance vie ne cessent de progresser. Ils représentaient en 2018 un montant supérieur à 1 700 milliards d'euros. L'assurance vie est ainsi devenue le placement numéro 1, dépassant même le mythique livret A ! Les raisons ? L'assurance vie représente un moyen de « mettre de l'argent de côté » qui conjugue liberté de versement, disponibilité des capitaux, et fiscalité avantageuse. Le titulaire d'un contrat d'assurance vie bénéficie en effet d'un système de prélèvement forfaitaire libératoire dégressif, et, après huit ans, d'un abattement annuel sur les gains. Cet abattement, non neutre, correspond à un montant de 4 600 euros pour un célibataire et de 9 200 euros pour un couple. L'époque où les sorties anticipées de contrat étaient très pénalisantes est aussi révolue. Les contrats dits « nouvelle génération » permettent de dire adieu aux frais préemptés, cette avance faite par les souscripteurs pour couvrir d'éventuels futurs frais de sortie. Les contrats d'assurance vie permettent donc de disposer d'une épargne de précaution, de préparer sa retraite, et d'optimiser sa succession, grâce à une exonération des droits de succession sur le capital, dans la limite de 152 500 euros... Tout cela avec des rendements plutôt favorables. De nouveaux supports financiers appelés « unités de compte » ont en effet été développés, au travers de contrats multisupports qui offrent l'accès à divers types d'actifs : actions, immobilier, obligations, etc., et qui permettent d'optimiser leur rendement.Outre l'indépendance dans la gestion dont les souscripteurs sont de plus en plus demandeurs, les contrats d'assurance vie en ligne présentent de multiples vertus : leur ouverture peut être tout ou partie réalisée en ligne, ce qui exonère de frais sur le versement de fonds. Les produits proposés en ligne sont aussi généralement plus performants car ils sont moins « truffés » de frais tels que ceux affectés à la gestion du dossier, à l'information etc.... L'envers du décor, bien sûr, pourrait être la carence de conseil. L'investisseur doit en effet se débrouiller pour choisir ses supports, réaliser ses arbitrages, etc... Quoi que ! Les sites de placement en ligne ont quand même pensé à tout. Les internautes les plus démunis ont ainsi la faculté d'opter pour un « mandat de gestion » ; un contrat proposé (aussi) en ligne prévoyant de confier la gestion de ses comptes à un professionnel de la gestion d'actifs.